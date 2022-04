Françaises et députées bruxelloises, elles voteront Macron au deuxième tour

Aurélie Czekalski (MR), Isabelle Pauthier (Ecolo) et Delphine Chabbert (PS) ont comme point commun d’être toutes les trois députées bruxelloises et d’avoir la double nationalité belge et française. Elles ont suivi le débat entre Macron et Le Pen.

********* ***** ****** **** ************* *************** ** ******* ******** ***** *** **** ********* ******** ****** ** ****** ** *** ** **** ********** **** ****** ******* ******* ** ******** * ******** ******** ** ** ************ ** ***** ********** ************ *** *** ** ****** ************ ** *** **** ******** ** ***** *************** ******** ******** ******** ******** ********* **** ** ******** ******** ***** ****** *** ***** *** ***** ** ********* ** ** ****** ** ****** ** ******** ***** ************** ******** ** *** ** ****** *** ********** ********* ** ** ***** ****** **** *** ********** ** ***** **** ** ************* ** *** ***** ** ******** ** **** ***** ********** ****** *** ******** **** *** ******* ** ************* **** ******** ** ************** ** ******* ** ************** **** ************* *** ******* **************** **** ********* *** ******* ********* ** ******* ***** ** ** ****** *** ********** ** ***** ***** ** ********* ***** ** ****** ***** ********** *** ********* ** ********** ** ** ****** ***** ****** ********* ** *** ******* ******** ** ** ****** *** ************** *** *** ********* *** ** ** ****** ****** ** ************** *** ******* ** ****** ****** ******** ** ********* *** **** ************* *** ** ****** ** **** **** *** ******* *********** *** ******* ****** *** ******** ** ********** ** ** ********************* ****** ******** ******** *** * ***** **** ******* ***** ** ******* **** *********** ******** *** ************* ** *** ****** **** ******** ****** ** ********* **** *********** ******** ********************** *** *** ********* ************* ******** ******** ***** *** ***** *********** ** ****** ******** *** ********* *************** ********** ** ******** **** ****** ********* ** ******************* ******* ** **** ************** *** *** *************** ****** ** ************* *** ** *** *** **************** ** ** ************** *** ************** ** ********** ********** ** *** ** ********** ***************** ***** *** ** ****** * ***** ********** **** ******** *********** *********** *** *** *** ** ******** ********* ** ****** ****** ** *************** ********* ******** ****** *** ***** ** ****** *** ****** ** ** ********** ** ******* ****** ** ** *** ******* ******** ******** ****** ** ************ ** ** ********* ** ****** ** *** ** ********* ***** ****************** ************ ** **** ** *********** ** ****** ** *** ** ** ************ ** ** ********* ** ********* ***** ** ****** ********* *** *** ********* ***** *** ******* ***** ********* ** ******* **** *** ******* ** ********* ****** *** ******** ********* * ****** *** **** ******* *** ********* ** *** **** ** *********** ***** **** ** **** ********* **** *** ****** *** ** *********** ****** **** ***** ********* ***** *** ** **** ****** ***** ***** ************ ****** ** ** ****** *** *********** **** ** ******* ********** ** ***** ** ***** ** **** ******** ******************** ******* ** ********* *********** ********** *** ******* ******** ****** ******* **** ** ***** ** ********* *** ****** ** ******** *** ********* *** ** * ***** *********** **** ** ***** ** *** ********** ** ** ****** ***************** ******** ******** ******** *** * ***** ********** ************** ** ******* **** ** *** ****** **** ****** ** ********* ***** ********** **** ********** ** ** ******* ** ****** *** ****** *** ****** ************ *************** *** ****** ********** ** *** *** ***** ******** ********* * ********** ***** ** ******* **************** ****** ******* *********** ** ** **** ** **** *** ******* ** * ********* *** ********** ******* ** * ********* ********** ***** *** *** *********** *************** ********** ****** ********** ** ** ** **** ****** **** ****** ** ******* ****** ** *** ***** ******** *** ** ******* ************ ** **** ***** *** *** ******** ******* **** ****** ** ************* ******* ** ********* *** * ***** ****** ** ******* ***** ********** ****** *** ** ***** ** ***** ** ****** **** ** ******** ******** ****** ****** ********** ****** ****** ** ************ ** ** ********** ***** ** *********** **** ******* ****** ** ********** ****** ******************* ******* ******** **********