Shifting Economy: la stratégie de la Région bruxelloise pour une économie décarbonée

La Région bruxelloise lance la Shifting Economy, une stratégie de transition vers une économie décarbonée pour aligner ses objectifs économiques sur les objectifs climatiques.

La Région bruxelloise vient de dévoiler un plan ambitieux. Ou plutôt « une stratégie pour transformer notre économie de manière durable », déclare Barbara Trachte (Ecolo), secrétaire d’État à la Transition économique. La crise économique qui a suivi la crise sanitaire a persuadé les autorités de la nécessité des aides publiques mais aussi d’un suivi sur le long terme. La Shifting Economy est la réponse de la Région pour rendre l’économie durable et environnementalement responsable.

« Notre économie est fragile et les entreprises les plus résilientes sont celles qui ont une économie circulaire. On le voit à nouveau avec l’énergie et les matières premières qui proviennent de l’étranger », constate Barbara Trachte. « On veut faire de Bruxelles la capitale de la transition économique. Il n’y a pas une minute à perdre pour changer le mode de production et de consommation »,

Horizon 2050

Avec l’aide de Bruxelles Environnement, Bruxelles Économie Emploi, Hub.brussels, Innoviris, Finance&Invest.brussels, Citydev, le Port de Bruxelles, Bruxelles Mobilité, Perspective.brussels, Bruxelles-Propreté, Actiris, view.brussels, communes… la Région ambitionne d’atteindre une économie décarbonnée d’ici 2050. La Shifting Economy comprend 224 mesures et 7 leviers économiques tels que le financement, l’accompagnement et l’hébergement des entreprises ou encore les marchés publics.

Cette transition se fera progressivement. « En 2024, on va majorer les aides économiques pour les entreprises qui sont engagées dans une démarche de transition économique. En 2030, les aides ne seront plus qu’octroyées aux entreprises exemplaires. Notre but est que tout le monde y prenne part. Nous avons un rôle incitatif, de facilitateur », poursuit l’Ecolo.

Sur les 22.000 entreprises, hors indépendants, 6.131 sont déjà engagées dans cette transition. Des jalons ont déjà été posés comme la recapitalisation de finance&invest.brussels à hauteur de 130 millions et la création du prêt Proxi.« Le train est en marche, il n’est pas question de faire demi-tour. Ce serait irresponsable et il y a urgence », conclut la secrétaire d’État.