Action à Bruxelles pour légiférer afin d’éviter un autre Rana Plaza

Quelque 75 personnes ont manifesté jeudi matin, place Surlet de Chokier à Bruxelles, derrière le slogan «Plus jamais le Rana Plaza» pour lancer la campagne «Les droits humains n’ont pas de prix».

Les manifestants ont déposé des bougies autour d’eux sur le sol pour commémorer les 1.134 victimes qui sont décédées le 24 avril 2013 dans l’effondrement du bâtiment Rana Plaza au Bangladesh alors qu’elles travaillaient à la confection de vêtements.

Une fresque démontable portant le message «Rana Plaza, plus jamais !» dessinait au-dessus des manifestants des ballons, voulus porteurs d’espoir au sens où ils symbolisaient l’envol des vies volées vers un ciel plus bleu. Des silhouettes en carton de travailleuses du secteur étaient dispersées dans la foule pour les visibiliser. Les manifestants avaient confectionné de nombreuses pancartes avec des messages comme «Exigeons une loi sur le devoir de vigilance».

Cette action portée par des syndicats et des ONG survient un an après le dépôt d’une proposition de loi au parlement sur le devoir de vigilance des entreprises et quelques semaines après l’adoption d’une proposition de directive par la Commission européenne sur le sujet. Neuf ans après le drame du Rana Plaza, les manifestants veulent dénoncer la lenteur de l’action politique.

Zoé Dubois, responsable du plaidoyer pour l’ONG AchACT, a expliqué qu’il a été difficile de relier les différentes maisons-mères à l’accident du Rana Plaza, qu’il n’y a pas eu de condamnation, mais que des entreprises ont payé des dédommagements et qu’un accord contraignant sur la sécurité des bâtiments a été signé au Bangladesh. «L’idée du devoir de vigilance est d’inciter à la prévention sur base d’une analyse des risques préalable, de garantir que les entreprises aient une obligation de réparation en cas d’accident et que, si elles ne la remplissent pas, les victimes aient une possibilité de recours en justice dans le pays d’origine de l’entreprise», détaille-t-elle. «Le processus législatif européen est très long et on ne veut pas attendre son aboutissement avant d’avoir une loi belge. La France a déjà un loi sur le devoir de vigilance depuis 2017. La Belgique pourrait être un acteur moteur dans la négociation du texte européen, surtout que le texte belge est assez hollistique. Il touche les droits humains et l’environnement», conclut-elle.