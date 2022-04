Le lundi 4 avril 2022 vers 09h00, deux individus armés et casqués ont commis un vol à main armée à la station-service « Texaco » située Chaussée de Haecht à Haren.

Ils se déplaçaient sur un scooter noir et blanc et ont emporté le butin dans un sac en plastique mauve avec un rond jaune et l’inscription « getir ».

Polfed

Le 1er auteur portait un casque de moto noir. Il était vêtu d’une veste foncée à capuche, d’un pantalon de training gris avec des bandes noires de marque « Adidas » et des baskets bleue avec des bandes bleu clair de marque « ASICS ».

Le 2e auteur portait un casque de moto vert et blanc de marque « GO Sharing ». Il était vêtu d’une veste et d’un pantalon foncés et de baskets grises.

Polfed

Des informations ? Vous pouvez contacter la police au 0800/30 300.