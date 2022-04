À Forest, un budget 2022 avec des projets ambitieux dans un contexte contraignant

Lors du conseil communal d’avril, le collège des bourgmestre et échevins de Forest a présenté son budget 2022. Si la situation financière de la commune reste délicate, le budget reste en positif aux exercices cumulés.

Tout comme beaucoup d’autres communes bruxelloises, Forest doit faire face à de nombreux défis parmi lequel le défi démographique, qui implique des investissements importants dans le but d’offrir des services de qualité à l’ensemble des Forestois (Crèches, écoles, infrastructures sportives et culturelles…).

Par ailleurs, le nombre de personnes ayant droit et recours à l’aide sociale est en augmentation à Forest comme en Région bruxelloise, renforcé depuis 2 ans par la crise du Covid. À cela viennent s’ajouter d’autres crises qui aggravent la situation (conflit en Ukraine, hausse des prix de l’énergie…). La commune sera bien entendu attentive au suivi de ce budget et a entamé une réflexion sur les recettes issues de la taxation mais met un point d’honneur à ne pas alourdir les charges des ménages.

Le budget 2022 ne prévoit donc aucune augmentation de taxe pour les ménages afin de ne pas aggraver la crise financière qu’ils subissent. Il reflète aussi l’étape importante que la commune va franchir cette année, à savoir la réintégration progressive de l’hôtel communal et la transition de l’administration. Ces étapes sont indispensables afin d’offrir un service de qualité à l’ensemble des citoyen.nes, tout en améliorant les conditions de travail du personnel communal. Ce dernier a subi deux années de contraintes, de changements et de stress et il est primordial pour la commune de valoriser son personnel : poursuite des nominations, revalorisation des barèmes communaux et augmentation de la valeur des chèques repas notamment.

Plusieurs projets

Le budget 2022 prévoit également l’ouverture d’une nouvelle crèche, le renforcement du dispositif de lutte contre le logement inoccupé et la création de logements, la verdurisation des espaces publics, la participation des citoyens. Mais également les projets intergénérationnels, des avancées dans les rénovations d’écoles, la poursuite de la mise en œuvre du Pôle ABY (premiers travaux), le renforcement de la programmation dans les nouvelles salles de sport (Centr’AL et Bempt), la mise en œuvre du maillage ludique sur le territoire.

« Nous nous félicitons de pouvoir proposer des projets ambitieux cette année sans venir grever le budget des ménages, la situation reste compliquée mais nous continuons à avancer dans l’intérêt de tous les Forestoises et Forestois », commente Ahmed Ouartassi (PS), échevin en charge des Finances.

« Au sortir d’une période difficile pour le collectif, au début de la crise de l’accueil des personnes fuyant les conflits, nous avons à cœur de soutenir la solidarité via le budget du CPAS et les projets qui font et maintiennent les liens. Pour un service public de qualité , nous avons aussi amélioré la stabilité de l’emploi dans nos administrations. C’est avec le personnel communal que nous pourrons encore concrétiser les projets pour la qualité de vie à Forest », ajoute Madame El Hamidine (Ecolo), bourgmestre faisant fonction.