Manifestation nationale le 22 avril: des perturbations attendues à Bruxelles

Le réseau de la Stib sera perturbé vendredi 22 avril prochain, en raison de la journée nationale d’action organisée à l’initiative de plusieurs organisations syndicales.

Une journée nationale d’action se déroulera le vendredi 22 avril, à l’initiative de plusieurs organisations syndicales,pour réclamer de meilleurs salaires et la révision de la loi sur la marge salariale. À Bruxelles, les organisations syndicales se rassembleront rue Ravenstein, dans le centre-ville, pour manifester. Cette manifestation, qui ne concerne donc pas la Stib directement, aura un impact sur la circulation des bus, trams et métros.

Le réseau de la Stib sera perturbé, d’une part, en raison de la participation d’une partie du personnel de la Stib au mouvement, à l’appel du front commun syndical. D’autre part, le rassemblement prévu dans le centre-ville aura également des répercussions sur la circulation des véhicules de la STIB.

Bien qu’il soit impossible, aujourd’hui, de savoir dans quelle mesure l’appel du front syndical sera suivi et quel impact le passage du cortège de la manifestation aura sur la circulation des bus et trams de la Stib, la société bruxelloise s’attend à ce que son réseau soit perturbé. La STIB invite dès lors ses voyageurs à prévoir, dans la mesure du possible, des solutions alternatives à son offre de transports publics pour se déplacer vendredi.

Informer les voyageurs

La Stib informera ses voyageurs en temps réel, vendredi, tout au long de la journée. Toutes les informations seront disponibles sur le site internet www.stib.brussels, l’application mobile ainsi que sur les médias sociaux Facebook (facebook.com/lastib) et Twitter (@STIBMIVB).