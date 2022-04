Itinérart, le parcours d’artistes d’Anderlecht est de retour

La 7e édition d’Itinérart, le parcours d’artistes d’Anderlecht, aura lieu le week-end du 22 au 24 avril. Plus de 130 artistes présenteront leurs œuvres dans des lieux culturels et ateliers privés répartis dans la commune, accessibles gratuitement.

« Il faut parfois pousser une porte pour rencontrer l’inattendu. Anderlecht est une commune d’artistes, amateurs ou professionnels, francophones et néerlandophones, de passage ou installés ici. L’art représente la vie, l’inconscient, l’imaginaire, il est important de le préserver et de l’honorer », explique Fabrice Cumps (PS), bourgmestre en charge de la Culture.

Tous les deux ans, le Centre culturel d’Anderlecht Escale du Nord organise le parcours d’artistes Itinérart pour permettre au grand public de découvrir ces artistes et leurs pratiques artistiques originales. Cette édition 2022 n’est pas en reste, avec plus de 130 artistes issus de diverses disciplines : gravure, peinture, sculpture, photo, vidéo, théâtre, musique, magie…

Le vernissage du parcours aura lieu le vendredi 22 avril dès 19h au Centre communautaire De Rinck, place de la Vaillance, dans le centre historique d’Anderlecht. Chacun des artistes du parcours y exposera une œuvre. L’ensemble anderlechtois AnderBrass donnera un concert mêlant jazz et rythmes béninois, suivi d’un drink. Sur place, le public pourra obtenir gratuitement le catalogue et le plan du parcours.

Le samedi 23 et le dimanche 24, une cinquantaine de lieux d’exposition publics et privés seront ouverts partout à Anderlecht entre 10h et 18h. Pour les visiteurs qui ne veulent rien manquer, des minibus effectueront des excursions groupées deux fois par jour.