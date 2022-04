Les Bruxellois respectent de moins en moins les règles de collecte des déchets

Bruxelles-Propreté et Fost Plus lancent une campagne de communication ayant pour objectif de sensibiliser les Bruxellois à la bonne gestion de leurs déchets ménagers.

Dans un communiqué, Bruxelles Propreté constate que « depuis 2010, les habitants de Bruxelles ont l’obligation de trier tous leurs déchets ménagers mais depuis quelques années, ceux-ci ont tendance à respecter de moins en moins les règles en matière de collecte des déchets. »3

Pour cette raison, Bruxelles Propreté a décidé de lancer une campagne de communication avec Fost Plus, visant à encourager le bon geste de présentation des déchets à la collecte en porte-à-porte. Les déchets visés par cette campagne sont les papiers-cartons, les emballages PMC, les déchets alimentaires, les déchets de jardin et les déchets résiduels.

« Notre volonté consistait à positiver au maximum le message et faire du rituel ‘sortie des poubelles’ un moment non pas de contrainte mais d’engagement citoyen, une habitude incontournable.», détaille Fost Plus.

Changement de comportement

« Certains habitants ont tendance à moins respecter les règles en matière de présentation des déchets à la collecte et cela crée des problèmes tels que des déchets dans les mauvais sacs, des cartons mal emballés/attachés, des sacs déposés aux mauvais endroits, des sacs ouverts, des sacs pesant plus de 15 kg, du verre présent dans les sacs blancs, … » informe Bruxelles-Propreté.

Quelles sont les conséquences ? Une malpropreté accrue les jours de collecte, des accidents pour les employés et les citoyens, et un effet négatif sur la perception des services de propreté.

Face à ce constat, Bruxelles-Propreté et Fost Plus ont décidé de baser la stratégie de cette campagne sur les sciences comportementales, sur l’étude des comportements. Mieux comprendre la nature des comportements nous a permis d’identifier plusieurs barrières et facilitateurs pour les riverains, définir le message et de déterminer des médias clé. Les sciences comportementales ont donc permis d’établir les bases de cette campagne afin d’informer les citoyens et de les guider vers les comportements souhaités.

Sur le terrain

Dès ce 19 avril, la campagne se développe à 360° : affichage dans les stations de métro, abribus et supports de proximité, présence digitale sur les réseaux sociaux, affichage de la campagne sur les camions de collecte de Bruxelles-Propreté.

Pour renforcer la campagne sur le terrain, 13 communes bruxelloises ont été choisies pour des actions ciblées. En effet, avec l’autorisation des communes, un marquage au sol à la peinture biologique et éphémère indiquera aux habitants l’endroit exact où déposer leurs sacs poubelles blancs, bleus, jaunes, verts et orange. Ce marquage ne se trouvera pas aux pieds des arbres, ni en hauteur, ni au niveau d’une corbeille publique. Le bon endroit pour déposer ses sacs est le long de sa façade. Ces marquages seront présents sur les trottoirs de rues qui ont été sélectionnées grâce à des retours de nos différentes équipes de terrain.

Certaines communes prolongeront également cette action dans d’autres rues à l’aide de pochoirs et de peinture qui seront mis à leur disposition.

Site internet de la campagne

Un site internet spécifique a été développé pour mettre en avant les règles de présentation des déchets à la collecte.

Il reprend les règles générales pour tous les sacs et également des règles spécifiques à chaque sac. En effet, les cartons peuvent se mettre dans le sac jaune Bruxelles-Propreté ou de manière compacte et solidement attachés le long de sa façade s’ils ne rentrent pas dedans. Les déchets de jardin qui ne rentrent pas dans le sac vert peuvent également être présentés le long de sa façade en attachant les branchages avec une ficelle naturelle.