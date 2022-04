Lukaku, Tielemans et Dendoncker clament leur envie de revenir un jour à Anderlecht

Les trois anciens Mauves ont rappelé qu’ils souhaitaient un jour revenir dans leur ancien club.

Tous les trois interrogés dans la série-documentaire « Nous croyons en la jeunesse », diffusée sur FIFA +, Romelu Lukaku, Youri Tielemans et Leander Dedoncker ont affirmé leur volonté de retourner, un jour, chez les Mauves.

« Je dis toujours que je prendrais ma retraite là où j’ai démarré. […] C’est mon objectif. Je veux m’assurer que les gamins puissent réaliser leur rêve en travaillant dur et en donnant le meilleur pour le club », a expliqué Romelu Lukaku.

« On se dit toujours qu’un jour on reviendra et qu’on pourra jouer ensemble pour Anderlecht. Ce serait très sympa », a pour sa part déclaré Leander Dendoncker, qui espère retourner à Nerpeede en compagnie de Youri Tielemans. « Revenir avec ton expérience. Leur retourner la faveur serait super », a de son côté affirmé le milieu de terrain de Leicester. De quoi susciter les fans des Mauves…