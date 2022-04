Toots 100: exposition à la KBR en hommage au célèbre musicien bruxellois

En 2022, Toots Thielemans aurait eu 100 ans. À cette occasion, KBR et le Musée des Instruments de Musique (MIM) s’associent pour lui rendre hommage avec une exposition: «Toots 100. The Sound of a Belgian Legend». Visite.

*** ******** *** ** **** *** ********* ********* ** ** ********* **** *** ******** ***** ********** *** *** ** *********** ** ** ************* ****** ** ******** ***** **** ** ********* **** **** ************** ************* **** *** ***** ** * ******* *************** *************** *** ****** *********** ** ****** ** *** **** ** ****** ***** ** *** ****** ******* ** ** ******** ********** ***** **** ** ***** *************** ******** **** ******** ********** ********** **** ** ** **** ********** ** ******* ******** ********* ** ******* **** *** ***************** ** ****** ******** ** **** ** *********** **** ** ****** *** *********** ** ******* ****** ******* *** ********* **** ** **** ** **** *** ****** ** *** ********** ** ****** ********** ****** ***** *** ** ******** ** *********** ******** **** ******** *** ******** ******** *** ******** *** *********** ** ******* *** ******* **** ************* ** ******* **** ** ** ******* ************* ** *** ***************** ******** **** ********** *********** ** ************** ** ** **** ********* ******** ***** ********** ** ** ****** *** ** *** ********** ** ******** * ******* ** ***** **** ** ******** ***** ** ** ******* ****************** ******** ** ******* ************** ** * ********** ******* ** ***** ** ******* ********* ** ******* ** ***** ***** ** ******** **** ********* ******** ** ******** ****** ***** *** ***** ** ** *********** *************** ** ******* ********** *** ********* ******** *** * ********** **** **** ******* ******** ** ********* **** ****** ****************** ******** **** ********** *** ******** **************** ******** *** ** **** ************ *************** ** ********* ************ * ********* **** ************** **** *** ****** ** ** ******* ***** ** ** ******* **** ************** ** ********* ********** ** **** ** ***** *************** **** **** *** ** ****** ** ** ***** *********************** ****** **** ****** ** *********** **** ******** *** ** ******* ** ** ********* ** ************ **** *** ** *** ******** *** ** **** ** ***** ******* ***** ********** *** ********** *** ****** *************** ** * ********* ****** *** *** ** *** ******* ** ** *** **** ** * ******** ******** ************ ********** ** * ******* ***************** ********** ****** ****** ** ******************* ** ***** *** ***** ** *************** ** ******* ** ***** ********** ** ******** **** ******* ** ****** ******************* ** ***************** ********** * *********** ** **** ** *********** ** ********** ** *** *** ** ** ******* ***** ** *** *********** *** * **** ** ******* ** ***************** ******** ***** ********* *********** ** ** ********** *************** ** **** ** **** ***** *** ** ********** ** ** ************** ***************** *** ********* ************* ** *** ** ******* *** ****** ***************** ** ** **************** ******** ** ************ ** ******** ***** ** ***** ** ************** ************ *** ****** ** *** *************** **** **** ** *** ******* ******** ** *** ** ******* ** ** ******* ***** ** ******** ** ******* ********** ***** *** *********** ************** ************ ** *********************** ******* **** ********** ******************** *** *** ** ******** ********* ***** ***** ** ******* ******* **** *** ******** ** ****************** ************** *** ** ********** ** ** ***** ** ** ****** **** ** *********** *** ********** ******* ** ********************* *** ********* ** ******* ** ******* ** ***** ** ** ****** **** ** *** ************* ** ******** **** ******** ** ******** ********* ** ****** ********* ********** ***************