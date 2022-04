Étude de mobilité au Bois de la Cambre: un panel citoyen sera mis en place

La Ville de Bruxelles a annoncé mercredi la mise en place d’un panel citoyen pour accompagner, à chacune de ses étapes, l’étude de mobilité qui a démarré le 22 février dernier dans et autour du Bois de la Cambre.

L’étude de mobilité globale, qui s’inscrit dans les objectifs du plan régional de mobilité « Good Move », comprendra différents volets : « diagnostic », « élaboration des mesures de circulation », « identification des interventions à réaliser » et « évaluation et recommandations ». Le groupe de travail citoyen aura une durée de vie limitée à celle de l’étude, à savoir environ 1 an, hors période d’évaluation.

Selon la Ville de Bruxelles, le panel sera diversifié. Les autorités communales visent une composition équilibrée au niveau des fonctions occupées dans le quartier, du genre, de l’âge et des rôles linguistiques. L’objectif est d’enrichir l’étude dans le périmètre étudié.

L’appel à candidature est ouvert jusqu’au 15 mai. La distribution de 25.000 flyers autour du bois de la Cambre est prévue. Les candidatures peuvent être introduites via internet (www.participation.cambre.brussels).