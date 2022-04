La zone de police de Bruxelles-Ouest augmente ses effectifs de 54 personnes

Ce 19 avril, le Conseil de Police de la Zone de Police Bruxelles-Ouest a approuvé le nouveau cadre du personnel. Le cadre actuel sera étendu à 54 membres du personnel et, à l'avenir, à 1064 membres du personnel.

Le changement et l'élargissement du cadre des effectifs étaient une nécessité en vue d’optimaliser le fonctionnement de la zone de police et de mettre l’organisation en adéquation avec les nouveaux enjeux de sécurité et de la réalité actuelle. Cette évolution correspond aux objectifs de la lettre de mission du chef de corps 2021-2025.

Le renforcement de la territorialité (police de proximité) était une nécessité pour faire face à un environnement changeant et à ces nouveaux défis. La zone de police a connu une croissance démographique de 5,88% entre 2012 et 2021 (de 211 005 à 223 402 habitants), ce qui a entraîné une charge de travail toujours plus importante pour les inspecteurs de quartier et les autres services de 1ère ligne. Outre le renforcement de la capacité opérationnelle, le cadre administratif et logistique a également été étendu et renforcé. Ces services jouent un rôle clé dans l'ensemble de l'organisation.