Le tout premier concerto belge pour guitare basse électrique ce vendredi à Bruxelles

C’est une première : le vendredi 22 avril, l’orchestre symphonique Brussels Philharmonic et le bassiste américano-belge Thomas Fiorini interprèteront à Flagey le tout premier concerto classique pour guitare basse électrique en Belgique.

Jamais la guitare basse, prisée avant tout dans la musique pop-rock, n’a occupé une place aussi prépondérante en tant qu’instrument solo dans un concert classique. La partition a été créée par le compositeur belge Robert Groslot. Thomas Fiorini, qui a accompagné comme bassiste notamment Sandra Kim et Adamo, s’est exercé pendant deux ans pour maitriser parfaitement la partie réservée à son instrument.

Un concert classique offrant le rôle principal à une guitare basse électrique : cela semble tout simplement irréel. Jamais la guitare basse, un instrument souvent associé aux riffs de guitare des Guns N’ Roses, Motörhead ou Red Hot Chilli Peppers, n’a occupé dans notre pays une place aussi prépondérante dans un « concerto » profondément classique. Vendredi, l’orchestre Brussels Philharmonic et l’Américano-Anversois Thomas Fiorini changeront la donne lors de la première du « Concerto for E-Bass Guitar and Orchestra » à Flagey.

« L’idée du projet a vu le jour en 2019. J’avais alors demandé à nos musiciens de laisser libre cours à leurs idées les plus farfelues pour proposer de nouveaux défis à l’orchestre. Notre contrebassiste Thomas Fiorini a rapidement proposé un concerto pour guitare basse électrique puisque cela n’avait encore jamais été fait dans notre pays. J’ai tout de suite été conquis par l’idée. », explique Gunther Broucke, intendant Brussels Philharmonic.

Deux ans de préparation

Thomas Fiorini est né à New York, mais réside depuis 20 ans à Anvers. C’est le musicien phare du concert. Thomas Fiorini joue non seulement de la contrebasse au sein de l’orchestre Brussels Philharmonic, mais il joue aussi de la guitare basse dans un groupe de rock et a accompagné plusieurs stars belges et internationales comme Bjork, Sandra Kim et Adamo.

« Je rêve depuis toujours de me retrouver en tant que bassiste devant un orchestre symphonique pour interpréter une composition classique. Adolescent, je jouais déjà Bach et Beethoven sur ma guitare basse électrique. J’ai vite compris que la guitare basse n’était pas seulement un instrument pop incroyable, mais qu’elle pouvait aussi être un instrument classique à part entière. Avec la composition de Robert Groslot, la guitare basse entre dans une nouvelle ère. La partition de Robert est tout simplement géniale, même si elle est loin d’être facile à interpréter : j’ai dû m’exercer beaucoup au cours de ces deux dernières années pour maitriser parfaitement la partition. Je suis impatient de jouer sur scène devant un public et de montrer à quel point la guitare basse électrique peut être un instrument virtuose. Je suis très reconnaissant de pouvoir réaliser ce rêve en interprétant la musique de mon compositeur préféré en compagnie de mon orchestre favori. », raconte Thomas Fiorini, bassiste

Le tout premier concerto pour guitare basse électrique dans notre pays a été composé par le Belge Robert Groslot, le compositeur préféré de Thomas Fiorini. Il est connu pour ses compositions classiques et a dû véritablement sortir de sa zone de confort pour créer ce concerto. En tant que compositeur classique, Robert Groslot n’a pas tenu compte des limites techniques de la guitare basse dans le cadre d’une partition classique. Pour un bassiste professionnel comme Thomas Fiorini, le défi est également de taille puisqu’il s’agit de jouer une partition extrêmement difficile.

