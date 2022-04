Le Musée de la Résistance à Anderlecht se renouvelle

Ce 19 avril 2022 a eu lieu la signature officielle d’une convention de partenariat entre les ASBL Maison de la Résistance et Maison de l’Humanisme, dans le cadre de la rénovation du Musée et de l’élargissement de ses thématiques.

Un vent nouveau souffle sur le musée de la Résistance. Depuis désormais 50 ans, cette institution anderlechtoise remplit sa mission d’éducation mémorielle et éducative auprès des jeunes générations et du tout public.

En 2018, le musée a fermé pour une rénovation du bâtiment : l’occasion de refonder son projet muséal en le centrant sur l’actualité de la thématique « résister », ses liens avec le présent et les questions de citoyenneté. À sa réouverture, prévue en 2023, ce ne sera plus seulement la Résistance historique qui sera présentée au public, mais l’ensemble des résistances contemporaines à travers une approche philosophique transversale.

La future « Fabrique des Résistances » explorera désormais la résistance au sens large : défense des libertés, de l’égalité, lutte contre le racisme, la xénophobie, l’antisémitisme et les discriminations non seulement politiques mais aussi sociales, féministes, sexuelles, anti validistes et écologistes. Pour mener ce projet à bien, l’ASBL Maison des Résistances s’associe avec l’ASBL Maison de l’Humanisme : une association créée en 2016 par des citoyens convaincus de l’importance de l’éducation et de l’émancipation de chaque être humain. Elle se donne pour but de contribuer au développement de l’esprit critique et de la responsabilité citoyenne.

Un lieu d’apprentissage

« Nous sommes très contents de ce nouveau partenariat, il permet au Musée de la Résistance d’évoluer, tant dans les thèmes, le cadre, que dans les outils : salle interactive, ateliers pédagogiques, espaces de travail, bibliothèque ou espace détente… tant de nouveaux moyens mis en place afin de créer un réel lieu d’apprentissage, de vie, et de partage », se réjouit Fabrice Cumps (PS), bourgmestre d’Anderlecht.

« On avait écrit, ‘Oublier le passé, c’est accepter son retour’, souligne Jean-Jacques Bouchez, conservateur du Musée. Devant le retour des totalitarismes et de la barbarie guerrière sur notre continent et le dérèglement climatique et écologique qui met en péril notre existence et celui de notre planète, il est urgent de résister. Les jeunes générations nous montrent le chemin. C’est en les accompagnant que nous réussirons à construire un monde plus fraternel et solidaire. La Maison de l’Humanisme est un partenaire de choix pour œuvrer vers ce but », ajoute-t-il.

Mais n’attendons pas la réouverture pour visiter les lieux… Dans le cadre des Nocturnes des Musées Bruxellois, une soirée spéciale mettra à l’honneur le futur projet : des visites guidées du chantier 14, rue Van Lint seront proposées au public. Celui-ci pourra également découvrir une exposition originale élaborée par le collectif Infinitif à partir des archives du Musée dans les locaux des Ateliers Walter (rue Van Lint 43). Jeudi 12 mai 2022 de 17 à 22h. Réservations en ligne via brussels.museum.