Propos racistes à l’encontre de Kompany: personne ne sera poursuivi

Personne ne sera poursuivi pour les propos racistes tenus lors du Topper et visant Vincent Kompany.

Quatre mois après le Topper entre le Club Bruges et Anderlecht qui avait débouché sur un partage (2-2), l’enquête autour des cris racistes à l’encontre de Vincent Kompany et des membres de son staff semble avoir rendu son verdict. Selon Het Laatste Nieuws, le Parquet d’Ypres aurait décidé de ne poursuivre personne, malgré le fait que plusieurs suspects aient été identifiés.

Le 19 décembre dernier, l’entraîneur anderlechtois avait affiché son désarroi, son malaise au micro d’Eleven Sports quelques instants après la rencontre. « Mes joueurs, mon staff et moi avons été insultés, traités de singes et d’autres choses racistes du genre. J’ai du mal avec cela. »

Malgré la gravité des propos tenus ce jour-là, l’enquête n’a débouché sur rien de concluant. D’autant que celle-ci, dès le début, s’avérait être compliquée au niveau de la procédure. « Le dossier sera classé sans conséquence dans le domaine pénal », a expliqué le Parquet d’Ypres pour le quotidien néerlandophone. « Sur la base des déclarations des témoins et des images des caméras, un certain nombre de suspects ont pu être identifiés. Cependant, il est impossible de déterminer exactement qui a fait quelles déclarations. Et il n’y a pas suffisamment de preuves que tous les éléments dans la loi contre le racisme ont été remplis. »