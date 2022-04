La finale de Coupe interrompue par un supporter, qui s’est attaché à un poteau

Photos

La finale de Coupe de Belgique a dû être interrompue quelques minutes par un supporter qui voulait faire passer un message…

C’est devenu la mode ces derniers temps, malheureusement. Lors d’un match de football, il n’est pas rare de voir un supporter monter sur le terrain pour faire passer un message, que ce soit en courant sur la pelouse ou en s’attachant au poteau de l’un des buts.

C’est ce qui est arrivé ce lundi, lors de la finale de Coupe de Belgique entre Anderlecht et La Gantoise. Un homme vêtu d’un haut blanc est monté sur le pré, avec un message écologiste écrit sur le torse et sur le dos. « Pas de football sur une planète morte », peut-on lire. Ou encore : « Nos enfants ne vont-ils par mourir à cause de la crise climatique ? »

Après l’intervention des pompiers et des stewards, qui ont dû traîner le manifestant hors de la pelouse, la rencontre a pu reprendre.

Toutefois, selon nos confrères du Nieuwsblad, ce ne serait pas la première manifestation de cet homme lors d’un événement sportif. Il y a deux semaines à peine, le même individu avait fait irruption sur la route lors du Tour des Flandres, perturbant l’arrivée du groupe de tête, avec un « Justice climatique maintenant » inscrit sur ses vêtements.