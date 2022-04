«A Anderlecht, on en veut davantage»: le peuple mauve réclame un trophée

Les supporters anderlechtois espèrent bien voir leur équipe s’imposer en finale de Coupe face aux Gantois, qu’ils ont sortis des PO1 la semaine dernière.

Dimanche dernier, peu avant 20h30, les supporters anderlechtois ont poussé un grand ouf de soulagement. Après 34 journées de phase classique en D1A, composées de hauts et de bas, les Mauves ont accroché leur ticket pour les Playoffs 1. De quoi se remettre à rêver, une semaine avant la finale de la Coupe de Belgique. « Avant de penser aux Champions’ Playoffs, nous devons battre La Gantoise et enfin remporter un trophée », tranchaient les supporters qui avaient effectué le dernier déplacement du côté de Courtrai. « Nous avons encore eu peur. Mais, au final, ce succès sur le score de 2-3 nous offre une sacrée bouffée d’oxygène, tout en nous rappelant deux éléments capitaux : nous n’avons encore rien gagné et, pour conquérir un titre, cela va de toute manière être compliqué jusqu’au coup de sifflet final ».

Le positivisme est de rigueur, mais le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il n’est pas exacerbé. « Nous sommes passés par toutes les couleurs de l’arc-en-ciel cette saison. Il est vrai que l’équipe est jeune, que le projet est concret et que Vincent Kompany a atteint son premier objectif. Mais lorsqu’on est supporter d’Anderlecht, on en veut davantage. Il est important de montrer sa supériorité dans une compétition spécifique. Le peuple mauve espère que ce sera ce lundi en finale de la Croky Cup ».

En éliminant les Gantois des PO1, les Bruxellois sont déjà parvenus à asséner un premier uppercut aux Buffalos. « Ils seront remontés après cet échec. Les Gantois voudront prendre leur revanche. Il faudra se montrer réaliste pour éviter de leur laisser reprendre confiance. Une fois encore, la tâche sera ardue, mais nous espérons tous du côté du RSCA que la finalité sera identique à la semaine dernière ».