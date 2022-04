Grosse panne sur RTL dimanche soir: plus de signal pendant plus d’une heure!

Vous l’aviez sans doute remarqué si vous étiez confortablement assis dans votre divan devant votre télévision ce dimanche soir : les chaînes du groupe RTL ne répondaient plus.

Un écran noir ou un message d’erreur à la place de « L’amour est dans le pré » sur RTL-TVI, peu après 21H00, pour les abonnés Proximus ou VOO… Pareil sur les autres chaînes du groupe. « Mais que se passe-t-il ? », nous demandait Roger via notre bouton Alertez-nous.

RTL s’était exprimée sur ses réseaux sociaux vers 21h15 : « Veuillez nous excuser pour ce désagrément. Nous mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème ! »

Peu avant 22H30, le souci était enfin résolu et les chaînes de retour sur les décodeurs des différents opérateurs. La raison de ce gros problème technique ? Une panne d’électricité survenue ce dimanche soir dans le quartier de l’avenue Jacques Georgin à Schaerbeek, où RTL Belgium est située, a communiqué la société ce dimanche soir. « La diffusion des programmes de l’ensemble des chaînes de télévision (RTL-TVI, Club RTL, Plug RTL) et de radio (Bel RTL et Radio Contact) a été interrompue ». Un problème qui rappelle celui de la RTBF il y a quelques semaines…

A la question de savoir si la chaîne allait reprogrammer ce premier épisode de la nouvelle saison de « L’Amour est dans le pré », coupé après quelques minutes, la chaîne a répondu par l’affirmative sur la page Facebook du programme. Par la voix de Sandrine Dans, qui s’est excusée pour cet incident technique, la chaîne annonce que l’émission sera rediffusée en intégralité mercredi à 20h50. « On se retrouve mercredi soir pour enfin le lancement, je l’espère, de ‘L’Amour est dans le pré’ saison 14 ».

À noter que l’épisode est dans tous les cas disponible sur RTL Play.