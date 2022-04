Deux Schaerbeekois sont partis en mission pour le développement en Bolivie

Grégoire et Christine ont quitté leur boulot comme ingénieur et institutrice afin de partir au minimum un an en Bolivie. Le but est de faire du volontariat comme auxiliaire pédagogique auprès de jeunes entre 6 et 16 ans. Explications.

****** ** ***** ********* ** ********* *** ******* **** ******* ** ********** ** **** ****** ** ******** ** *** ******* ******* *** ***** ***** ** ******** **** ** *********** ** *********** ************** ******* ** ** ******* ********** ******* ******* ** * * ** *** ***** ** ** ******** **** ****** ******* ****** ** ***** ******* ** ****** ** ****** ** ************* **** *** ******** ************* ** ******* **** ********* **** ** ****** ******* ** **** ***** **** ********* ** *********** ** ****** **** **** ************* ********** ********* ** ********* *** **** ************** ********** ** ************* *** *** ******** ** ******* **** *** ********* **** ****** ************ ** ******** **** ********* **** ****** ** ******* ************ *** *** ******* ** **** *** ********** ** *************** ***** *** * ******** ** *** ******* **** ** ********* ****** ** ********** ** ******** ******** ******* ** *********** ******* ****** **** ************** ** ** ******* **** *** ***** **** ******* ****** ** ******** **** ******* ********** ****** ******* ** ************** *** **** ****** ** ************ **** ******** **** *************** *** ********* ********* ******* *********** ** ****** ******** **** *********** ** ****** *** *********** ******** ** ** ****** ****************** ********** ******* ********** *** ***** ***** ******* ***** ******** ****** ********* *** ******* ****** ** ************* ** ** ******* *** *********** *********** **** **** **** ** **** ******** *** ******* *** **** ****** **** ******** ***** ** ****** **** *** ******* ************ *** **** ***** *** ***** ** ********** ** ******* ******* ********* **** *** ******* ** **** ****** ******* *** **** ******* ***** *** *** **** ***** ***** **** ** **************** ************ *** **** ************* ** ** ** ** *** **** ** ****** * ***** ******** ** ***** ** ** ***** ********** ********** ********* *** ****** ** ** ***** ********* **** **** ****** ** ******** ** ****** ********** ***** ** * ****** ** ****** **** * ******** ** ********* **** ** ********* ************* ******** ********** *********** ************* ** ******** ** **** **************** ************** ********* ** ********* ******* ** ****** ** ****** ******* ** * ** ** *** **** *** ************** ** ******* ** *********** ** ************* ************ **** ************ ********** ***** *** ******** *************** *** ***** ****** **** ***** *** ******** ** *********************** ******** *** *************** ** ***** *** ********* **** *** ************ ** ******** ********** ********* ** ************** **** ********* *** ************ ********** *********** ** ******* ************* *********** ********* **** ***** ************ ** ** ******* **** ******** ** ***** ******** ****************** ******** ** ****** *** * ****** ** ******** ** ***** ****** ** *********** **** ******* ** *** *** **** ******* ** ** ********