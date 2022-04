Bientôt un éclairage pour la liaison piétonne Wavre-Gray à Ixelles

Une passerelle piétonne et cycliste est en cours de réalisation entre l’Esplanade du parlement européen et la rue Gray à Ixelles. Le premier tronçon entre la chaussée de Wavre et la rue Gray est opérationnel mais manque d’éclairage.

** ******* ******* ******* ** ******** ************************* *** ** ***** ** ************* ** ****** **** ** ******** *** ******** ******** ******* ** *** **** ** ************* ** ********* ********* ** ******* *** ** *** ** ******** ** **** ** ******* ** *** ** ****** ** ** ********* ** ****** ********** ********* ******* *********** * ****** ***** ********** ** *** ***** ************* ** ********** ** **** ******* ** *** ** ******* ** ** *** ** ****** *** ********** *************** ** *** ******** ** ********* ***************** ********* ******* **** *** ********** ** ********** ** **** ** ***** ****** ******************* ******** ******** ******* ************* ********** ******** **** ************** ** ******** ** * ******** ********** ** ******** *** *********** ** ********* ** ** ********** ****** ******* *********** ******** ********* *** **** ******* **** ******* ** ******** **** **** ** ******* ********* ** ** ********* ** ****** ************** *** ** ********** ********** ** *********** ** ** *** ** **************** ****** ** *********** ******** *********** ******* **** ** ******** ******** *********** ***** **** * ***** ****** ****** ***** ******** **** ************* ******* ** ********* ******* ** ******* ******** ********* ** ******** *** ******* **** ******** ** ******* *** *** *********** ** **** ******* ** ********* * ** * **** ***** ********* ** ** ******** *** ******* ** ** ** ************ ** *** ***************** ****** ** ************ ** ******** ******* ********** ****** *********** **** ****** *** ** ****** ********** ***** **** ** ****************