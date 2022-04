La délicate attention d’Undav à l’occasion de l’anniversaire de Dante Vanzeir (vidéo)

Vidéo

L’ambiance est au beau fixe dans le vestiaire de l’Union Saint-Gilloise, en témoigne la relation entre Undav et Vanzeir, les deux coéquipiers inséparables.

Ce samedi 16 avril symbolise les 24 ans de Dante Vanzeir, et pour l’occasion, Deniz Undav lui a concocté un reveil de roi avec un petit-déjeuner au lit et un t-shirt personnalisé en guise de cadeau, tout cela en poussant la chansonnette. Voilà des images qui démontrent une fois de plus la bonne ambiance qui règne au sein de l’effectif unioniste.

Le Diable rouge, suspendu cinq rencontres en fin de phase classique, aura à cœur de se racheter pour la fin de saison. Actuellement en stage en Espagne, l’Union prépare ses Champions play-offs. Le vainqueur de la phase classique en Pro League entamera, le 24 avril, la phase décisive du championnat face au Sporting d’Anderlecht.