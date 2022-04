Le Samusocial va réduire de 300 places sa capacité d’accueil d’ici fin mai

La Région bruxelloise va réduire ses subsides attribués au Samusocial au niveau précédant la crise sanitaire.

En mars, la députée bruxelloise d’opposition Aurélie Czekalski (MR) a interrogé le ministre chargé de l’Action sociale à la Cocof, Alain Maron (Ecolo) et le ministre-président Rudi Vervoort (PS) en commission Santé du Parlement bruxellois, sur une éventuelle suppression des places d’accueil au sein du Samusocial, l’entité bruxelloise en charge de l’urgence sociale pour les sans-abri. La députée s’interrogeait, selon Bruzz, sur une possible réduction du nombre de places de 970 à 540 d’ici la fin du mois de mai.

Aurelie Czekalski. - E.G.

La députée uccloise s’inquiète notamment du fait que les avis du secteur de l’aide aux personnes n’ont pas été écoutés concernant les structures d’accueil, alors qu’on est en pleine crise autour de la guerre en Ukraine. « 6 000 personnes sont toujours sans-abri à Bruxelles (…) et on cherche en plus 20. 000 places d’hébergement pour les réfugiés ukrainiens. Il faut des moyens », dit-elle.

640 places

« Nous sommes à la fin de l’hiver et normalement, il y a une baisse annoncée par rapport aux aides autour de l’hébergement d’urgence. », lui a répondu Rudi Vervoort. « Mais on se rend bien compte qu’on ne peut pas mettre des gens à la rue pour en accueillir d’autres. On va devoir dégager de nouvelles capacités d’accueil » pour les réfugiés ukrainiens. Le ministre-président n’a toutefois pas répondu précisément sur le cas du Samusocial.

Rudi Vervoort. - PhotoNews

Du côté du Samusocial, interrogé par Bruzz, on confirme la décision de la Région, tout en affirmant qu’une discussion approfondie a eu lieu avant l’annonce de cette diminution. L’association précise cependant que ce seront 640 places d’accueil qui seront conservées d’ici la fin mai.