Thierry Luthers, notre invité: «Je suis ravi de tourner la page avec Manu Jous»

Manu Jous et Thierry Luthers, le duo radio le plus emblématique des années 2000. - CB

Le journaliste/commentateur de la RTBF va tirer sa révérence, ce lundi, à l’occasion de la finale de la Coupe de Belgique. Sa voix et son ton inimitables manqueront…

L’occasion, pour nous, de lui rendre hommage quelques heures avant sa « dernière ». Avant de prendre la route du stade Roi Baudouin, Thierry Luthers a donc fait un crochet par notre rédaction pour participer à notre talk médias « Show Buzz ». Au programme : de l’émotion, de l’humour… Et des anecdotes racontées par Marc Delire, Michel Lecomte, David Houdret. Et son ami et collègue Manu Jous, qui lui a fait la surprise… de débarquer dans l’émission. À voir !

C’est donc (quasi) terminé ! Thierry Luthers ne commentera plus de matches de foot sur VivaCité. L’homme, qui a débuté sa carrière sur la RTBF en 1980 en animant « Allegro con Stéréo », va donc la refermer, ce lundi après-midi, avec l’affiche Anderlecht – La Gantoise. Celui qui forme, avec son collègue et ami Manu Jous, le duo radio le plus emblématique des années 2000, va pouvoir profiter d’une retraite bien méritée. Au Sénégal, où il a un pied-à-terre juste à côté de celui de Marc Delire, ou ailleurs…

L’occasion, pour nous, de lui rendre hommage. Avant de prendre la route du stade Roi Baudouin, Thierry Luthers a fait un crochet par notre rédaction, afin de participer à notre talk médias « Show Buzz ». Au programme : l’évocation de sa carrière, de ses passions pour le chant, Johnny Hallyday, les cimetières… Mais aussi de jolies surprises : Marc Delire qui évoque ses souvenirs avec Thierry, Michel Lecomte qui lui rend hommage, David Houdret qui revient sur les conseils qu’il a reçus de sa part. Sans oublier le moment le plus émouvant : Manu Jous qui lui a fait la surprise de débarquer dans l’émission. L’occasion, avec lui, de se replonger dans leurs meilleurs souvenirs et anecdotes.

Notre journaliste Philippe Dewitte a également soumis Thierry à un questionnaire « du tac au tac » et un quiz pas piqué des vers.

Thierry Luthers : l’émission en intégralité

Thierry Luthers évoque son dernier match : ce qu’il a prévu (ou pas)

Thierry Luthers : « Pourquoi je prends ma retraite maintenant »

Surprise : Manu Jous débarque dans l’émission… pour le plus grand bonheur de Thierry

Thierry Luthers et Manu Jous évoquent leurs meilleurs (et pires) souvenirs ensemble

Les révélations/anecdotes de Marc Delire sur Thierry Luthers

Thierry Luthers répond à notre quiz

L’interview « du tac au tac » : De Warzée ou Deceuninck, Jeanmotte ou Livia… ?

Qui va dorénavant commenter les matches avec Manu Jous ?

Thierry Luthers évoque son admiration pour Luc Varenne et Lise Burion

L’hommage de Michel Lecomte

David Houdret (« Complètement foot ») évoque ses souvenirs avec Thierry et… les incidents lors de Lierse-Standard

L’anecdote de Thierry… malheureusement perturbée par notre technique

Thierry Luthers, le chant, la musique, la scène, Johnny Hallyday…

Thierry Luthers évoque sa passion des cimetières

Le mot de la fin signé Manu Jous

À noter également que dans nos éditions du 26 avril prochain, nous publierons une longue interview réalisée avec Thierry Luthers, tout en évoquant son prochain livre. Nous lui souhaitons une bonne retraite, même si ça fera tout drôle, sans lui…