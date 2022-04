Dès ce lundi de Pâques, le Musée du Tram reprend ses trajets en trams historiques

Dès ce lundi de Pâques et pour la première fois depuis le début de la pandémie du Covid-19, les Bruxellois vont pouvoir à nouveau profiter de balades en trams « Belle Époque » dans le centre de la capitale.

Durant la plupart des jours fériés de 2022, des trams construits dans la première moitié du XXe siècle circuleront entre le Bois de la Cambre et l’église Sainte-Marie via l’avenue Louise, la place Poelaert, la place des Palais et la rue Royale. « Le musée a organisé pour la première fois ces circulations lors de la célébration des 150 ans du tram en 2019. Nous avons alors attiré des milliers de passagers enthousiastes », raconte Antoine Ertveldt du Musée du Tram situé à Woluwe. « Malheureusement, en 2020 et 2021, la pandémie du Covid-19 a interrompu cette activité comme bien d’autres mais maintenant nous pouvons revenir pour offrir aux Bruxellois et aux visiteurs cette magnifique expérience. »

Les dates prévues sont le 18 avril, le 1er mai, le 8 mai, le 26 mai et le 15 août. Et cerise sur le gâteau : le 8 mai, à l’occasion de la Fête de l’Iris, le seul bus « Mack » préservé, ayant circulé entre 1957 et 1973 et faisant partie d’une série unique à style américain, sera remis en service après un entretien profond. Il circulera accompagné de nos vieux trams entre la place Royale et l’église Sainte-Marie (sous réserve de disponibilité technique).

Le prix d’un voyage aller-retour est de €6. Aucune réservation n’est nécessaire. Les mesures sanitaires en application au moment de l’événement seront bien sûr d’application. Vous trouverez de plus amples informations et les horaires sur www.trammuseum.brussels.