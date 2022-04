La kermesse de Laeken est de retour dès ce vendredi à la place Bockstael

Cette année, la foire du quartier Marie-Christine débute dès ce vendredi 15 avril et elle se poursuivra jusqu’au 8 mai prochain. Comme d’habitude, les attractions s’installeront tout autour de la place Emile Bockstael à Laeken.

La kermesse de Laeken fait son grand retour ! Annulée en 2021 pour cause de covid, cette fête qui attire petits et grands aura bien lieu cette année. Et elle retrouve sa place habituelle dans le calendrier, contrairement à 2020 où elle avait débuté au mois d’août, épidémie de coronavirus oblige, une fois encore.

Cette année, la foire du quartier Marie-Christine débute dès ce vendredi 15 avril et elle se poursuivra jusqu’au 8 mai prochain. Comme d’habitude, les attractions s’installeront tout autour de la place Emile Bockstael à Laeken.

Chaque jour, les visiteurs pourront profiter d’une vingtaine d’attractions durant toute l’après-midi et la soirée (de 13 à 23h). Ils auront le choix entre jeu de pêche, luna-park, carrousel, trampoline, luge d’été et bien d’autres attractions encore.

Au programme de l’inauguration de ce vendredi, il y aura un photomaton (de 16 à 18h), une initiation au cirque avec grimage (de 16h30 à 19h30). Sans oublier la fanfare qui démarrera sur le coup de 18 h.