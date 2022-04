Bien-être au travail: ne manquez pas «The unplug conference» à Saint-Louis!

Le digital étant omniprésent à l’heure actuelle, notamment sur le lieu de travail, les étudiants de Saint-Louis ont décidé d’organiser une conférence baptisée : « La digitalisation peut-elle conduire au burn-out ? ».

À l’heure actuelle, l’évolution digitale est partout et elle a un effet considérable sur les travailleurs, plus particulièrement sur le bien-être au travail. Au fur et à mesure que l’ère du digital évolue, la notion du bien-être sur le lieu de travail évolue elle aussi et est parfois même redéfinie, voire remise en question. Avec le digital, les modes de travail ne font qu’évoluer et changer.

Les employés des entreprises doivent constamment s’adapter aux évolutions et encore plus depuis la crise sanitaire, où le télétravail a touché un très grand nombre de Belges. Selon une enquête menée par sdworx, plus de six Belges sur dix ont été amenés à télétravailler pendant le confinement. Et même maintenant, alors qu’il n’est plus question de confinement, de nombreux employés continuent de télétravailler au moins un jour par semaine.

Mais qu’en est-il des effets de la machine sur le bien-être des travailleurs ? L’évolution constante de la digitalisation peut-elle être dangereuse pour le bien-être au travail ? Avec la crise sanitaire, la machine est-elle devenue le bourreau des télétravailleurs ? Comment faire la différence entre le foyer et le lieu de travail, à l’heure où les travailleurs sont constamment exposés à leurs activités professionnelles, grâce ou plutôt à cause de la digitalisation ? Toutes ces questions seront abordées lors d’une conférence baptisée « The unplug conference », organisée par les étudiants de Master en Stratégie de la Communication et Culture Numérique de l’Université Saint-Louis de Bruxelles !

Deux experts à l’affiche

Si la question des effets du digital sur le bien-être au travail vous intéresse, vous ne devez pas manquer cet événement, qui aura lieu le 28 avril 2022 de 18h à 21h. Les étudiants de Saint-Louis vous réservent un programme attractif, afin de discuter d’un sujet qui touche une très grande partie des travailleurs belges. L’événement débutera à 18h30 et consistera en une conversation entre le public et plusieurs intervenants, notamment deux experts en la matière : Etienne Gonsette, stratège en transformation numérique, qui exerce dans les milieux de la stratégie digitale, de la gestion de campagne ou encore de l’architecture de l’information. Valérie Flohimont, docteur en droit de la KU Leuven et psychothérapeute, apportera également toute son expertise sur le sujet, grâce à ses compétences en santé mentale, santé et sécurité au travail, ou encore bien-être au travail. Tous deux mèneront le débat afin d’interagir avec les personnes présentes, vous !

Afin de donner une issue conviviale à l’événement, les étudiants ont prévu un drink en fin de conférence, pour pouvoir continuer la discussion si certains le désirent.

Si vous êtes intéressé par cet événement, ne tardez pas à vous inscrire, car les places sont limitées… mais totalement gratuites ! Vous trouverez de plus amples informations, notamment sur l’adresse exacte et les formalités d’inscription à l’événement, via ce lien.