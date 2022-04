Coupe de Belgique: objectif puissance 10 pour Anderlecht

Le Sporting d’Anderlecht peut décrocher la dixième Coupe de Belgique de son histoire, lundi prochaine face à La Gantoise.

Le Sporting visera, lundi prochain au Heysel face à Gand, une dixième Coupe de Belgique. Sur un total de 13 disputées, les Mauves ont déjà remporté 9 finales dans leur histoire. Dont cinq contre le Standard. La dernière, c’était en 2008, contre des Gantois qu’ils retrouveront lundi au Heysel.

Les 9 finales de Coupe de Belgique remportées par Anderlecht:

FINALE 1

26-05-1965

Bruxelles, Heysel

Stade du Centenaire

Assistance : 28.751 spectateurs

Arbitre : M. Geluck

SC ANDERLECHTOIS (I) - Standard CL (I) 3-2 a.p. (2-1, 2-2)

Anderlecht : Trappeniers ; Heylens, Konter, Plaskie, Cayuela ; Hanon, Jurion ; Konkwé, Stockman, Van Himst, Puis. Entraîneur : Pierre Sinibaldi

Standard : J. Nicolay ; Mulongo, Spronck, Marchal, Beurlet ; Ripkens, Pilot, Sztani ; Semmeling, Claessen, Gilberto Della Brida. Entraineur : Milorad Pavic

Buts : 17e Van Himst (1-0) ; 27e Claessen (1-1) ; 29e Puis (2-1) ; 51e Claessen (2-2) ; 112e Van Himst (3-2)

Exclusion : Claessen

Les Mauves ont dû attendre la prolongation pour remporter la première finale de leur histoire face à de redoutables Standardmen. Paul Van Himst et Wilfried Puis avaient donné l’avantage à deux reprises aux Anderlechtois en dépit d’un but de Claessen aux alentours de la demi-heure, mais ce même Claessen avait égalisé en début de seconde mi-temps. Ce n’est qu’au deuxième acte de la prolongation que Van Himst entérina la victoire des Bruxellois, signant du même coup un doublé. A propos de doublé, Anderlecht remporta cette année-là la Coupe et le championnat de concert pour la première fois de son histoire.

FINALE 2

28-05-1972

Bruxelles, Heysel

Stade du Centenaire

Assistance : 51.303 spectateurs

Arbitre : M. Vital Loraux

SC ANDERLECHTOIS (I) - Standard CL (I) 1-0 (1-0)

Anderlecht : Ruiter ; Heylens, Van Binst, Broos, Volders ; Dockx, J. Verheyen, Lievens ; Ejderstedt, Van Himst, Rensenbrink. Entraîneur : Georg Kessler

Standard : Piot ; Beurlet, Dewalque (25e Jeck), Thissen, Dolmans ; Svensson (58e Johansson), Pilot, Henrotay ; Semmeling, Cvetler, Takac. Entraîneur : René Hauss

But : 24e Van Himst

Sept saisons après son premier succès, c’est à nouveau au détriment du Standard qu’Anderlecht remporte sa deuxième coupe de Belgique. Mais, cette fois, le match fut plié bien avant la demi-heure, à nouveau grâce à un but de Paul Van Himst qui trompa Piot. L’entraîneur Georg Kessler pouvait compter à l’époque sur un noyau mauve riche des Ruiter, Heylens, Broos, Dockx, Van Himst ou encore Rensenbrink.

FINALE 3

27-05-1973

Bruxelles, Heysel

Stade du Centenaire

Assistance : 43.963 spectateurs

Arbitre : M. Vital Loraux

SC ANDERLECHTOIS (I) - Standard CL (I) 2-1 (1-0)

Anderlecht : Ruiter ; Heylens (3e François Van der Elst), Van Binst, Broos, Delvigne ; J. Verheyen, Dockx, Van Himst ; Ejderstedt, Ladinzski, Rensenbrink. Entraîneur : Hippolyte van den Bosch

Standard : Piot ; Beurlet, Dewalque, Thissen, Dolmans ; Svensson, Govaert (60e Henrotay), Takac ; Gerets, John (87e Jeck), Musovic. Entraîneur : René Hauss

Buts : 6e Ladinzski (1-0) ; 53e Ladinszki (2-0); 72e John (pen, 2-1)

Penalty manqué : 20e Rensenbrink

Douze mois à peine après avoir remporté sa deuxième finale, Anderlecht réalise la passe de trois contre… le Standard dans un stade du Heysel garni de quelque 44 000 personnes. Sous les ordres d’Hippolyte van den Bosch, Ladinski signe un doublé en début de deuxième mi-temps, le penalty de John à un gros quart d’heure du terme ne changeant rien au verdict final. Pas davantage, d’ailleurs, que celui manqué par Rensenbrink après vingt minutes.

FINALE 4

01-06-1975

Bruxelles, Heysel

Stade du Centenaire

Assistance : 47.700 spectateurs

Arbitre : M. Vital Loraux

SC ANDERLECHTOIS (I) - Antwerp FC (I) 1-0 (1-0)

Anderlecht : Ruiter ; Van Binst, Broos, Vandendaele, Dockx ; Haan, Coeck, Van Himst ; François Van der Elst, De Nul, Rensenbrink. Entraîneur : Urbain Braems

Antwerp : Trappeniers ; Van Riel, Velser, Geens, Caers ; Heyligen (75e van Gaal), De Saeyere, J. De Schrijver ; Lund, Kodat, Riedl. Entraineur : Guy Thys

But : 31e De Nul

Avertissement : Van Binst (SCA)

Enfin un nouvel adversaire pour les Mauves, à l’occasion de leur quatrième victoire en Coupe. Mais à nouveau un score étriqué, avec un seul petit goal inscrit à la demi-heure par De Nul. L’Antwerp, coaché par… Guy Thijs et avec Trappeniers dans les buts, ne pourra jamais revenir face à la bande d’Urbain Braems. Il faut dire qu’elle avait fière allure avec toujours Van Himst et Rensenbrink mais également Haan, Coeck et François Van der Elst.

FINALE 5

06-06-1976

Bruxelles, Heysel

Stade du Centenaire

Assistance : 32.011 spectateurs

Arbitre : M. Francis Rion

SC ANDERLECHTOIS (I) - Lierse SV (I) 4-0 (2-0)

Anderlecht : Ruiter ; Lomme, Broos, Vandendaele, Dockx ; François Van der Elst, Van Binst, Haan, Ver-cauteren ; Ressel (73e Van Poucke), Rensenbrink. Entraîneur : Hans Croon

Lierse : Engelen ; Davidovic, Smets, Dierckx, Van der Borght ; W. Ceulemans, Helleputte, F. Janssens, Van Uytsel (77e Roebben) ; Posthumus, Hoekema. Entraîneur : Janos Bedl

Buts : 17e Rensenbrink (1-0) ; 19e Haan (2-0) ; 73e Vandendaele (3-0) ; 90e François Van der Elst (4-0)

Avertissement : F. Janssens

Les Mauves poursuivent leur razzia des années 70 en Coupe, en remportant un cinquième trophée face à des Lierrois bien impuissants. En ce début du mois de juin 1976, le marquoir du Stade du Centenaire indiquait déjà 2-0 après à peine vingt minutes à la suite de réalisations signées Rensenbrink et Haan. Dans le dernier quart d’heure, Vandendaele et Van der Elst entérineront un score sans appel.

FINALE 6

28-05-1988

Bruxelles, Heysel,

Stade du Centenaire

Assistance : 35.027 spectateurs

Arbitre : M. Jean-Pierre Gernay

SC ANDERLECHT (I) - Standard de Liège (I) 2-0 (1-0)

Anderlecht : Munaron ; Grün, Demol, van Tiggelen, Keshi ; Andersen, Gudjohnsen, P. Janssen, Vervoort ; Krncevic, Nilis (88e De Groote). Entraîneur : Raymond Goethals

Standard : Bodart ; Luyckx, (79e Bojovic), Nassen, Renquin, Wintacq ; Delangre, Hellers, Vandersmissen, Rouyr (57e Repcic) ; Czerniatynski, D. M’Buyu. Entraîneur : Jef Vliers

Buts : 39e Nilis (1-0) ; 78e Krncevic (2-0)

Avertissements : Nilis (SCA) ; Renquin, Czerniatynski (SL)

Douze ans ! C’est le temps qu’aura dû patienter Anderlecht entre sa cinquième et sa sixième Coupe de Belgique. C’est inévitablement face… au Standard que les Mauves renouent avec la victoire grâce à Luc Nilis, buteur en fin de première période, et à Edy Krncevic qui l’imita à l’entame du dernier quart d’heure pour le plus grand désespoir de Bodart. Pouvant se reposer sur une défense de fer (Munaron, Grün, Demol, Keshi, Van Tiggelen, Andersen) pour museler Czernia et M’Buyu, Raymond Goethals avait assuré l’essentiel alors que le Sporting s’était montré trop court pour le titre de champion cette année-là, après trois sacres d’affilée.

FINALE 7

04-06-1989

Bruxelles, Heysel

Stade du Centenaire

Assistance : 30.676 spectateurs

Arbitre : M. Alexis Ponnet

SC ANDERLECHT (I) – Standard de Liège (I) 2-0 (1-0)

Anderlecht : De Wilde ; van Tiggelen, De Groote, Keshi, Andersen ; Vervoort, Musonda, Kooiman ; Nilis (89e G. Verheyen), Jankovic (88e P. Janssen), Krncevic. Entraîneurs : Martin Lippens & Raymond Goethals

Standard : Bodart ; Hellers, Siquet, Lambrichts, Delangre ; Radanovic, Tikva (58e Limam), Thans, Vandersmissen (82e Luyckx) ; Rosenthal, Czerniatynski. Entraîneur : Urbain Braems

Buts : 12e Krncevic (1-0) ; 60e Jankovic (2-0)

Avertissements : Hellers, Lambrichts, Czerniatynski (SL)

Un an après avoir empoché sa sixième Coupe, c’est encore face au Standard que les Anderlechtois décrochent leur septième. Krncevic est à nouveau à la fête avant le quart d’heure (1-0) mais c’est surtout le jour de Jankovic, buteur à l’heure de jeu et tout heureux de pouvoir soulever un trophée alors qu’il n’avait pas vraiment les faveurs de Martin Lippens et Raymond Goethals.

FINALE 8

22-05-1994

Liège, Sclessin

Stade Maurice Dufrasne

Assistance : 17.660 spectateurs

Arbitre : M. Léon Schilings

SC ANDERLECHT (I) - Club Bruges KV (I) 2-0 (1-0)

Anderlecht : De Wilde ; Haagdooren, Rutjes, De Wolf, Albert ; Boffin (35e Crasson), Emmers, Walem, B. Versavel ; Bosman (85e Zetterberg), Nilis. Entraîneur : Johan Boskamp

Club Bruges : Verlinden ; Medved (73e Vermant), Plovie, Okon, Renier ; Borkelmans, Franky Van der Elst, Staelens ; G. Verheyen, Amokachi, Eijkelkamp. Entraîneur : Hugo Broos

Buts : 36e B. Versavel (1-0) ; 74e Nilis (2-0)

Avertissements : Albert (SCA) ; Okon (CB)

Dans un stade de Sclessin garni d’à peine 17 500 spectateurs, Anderlecht soulève la huitième Coupe de son histoire, cinq ans après son dernier triomphe. Bruges, entraîné alors par Hugo Broos, fait les frais d’une formation anderlechtoise particulièrement bien rodée et survolant alors la compétition belge au milieu des années 90 sous la conduite de Johan Boskamp. Bruno Versavel et Luc Nilis seront les buteurs du jour. En ce mois de mai 1994, le RSCA fêta le dernier doublé Coupe-championnat de son histoire.

FINALE 9

18-05-2008

Bruxelles, Heysel

Stade Roi Baudouin

Assistance : 45.428

Arbitre : M. Serge Gumienny

SC ANDERLECHT (I) – AA La Gantoise (I) 3-2 (1-2)

Anderlecht : Proto ; Wasilewski (64e Hassan), Pareja, Van Damme, Deschacht (capt) ; Gillet, Biglia, Polak ; Vlcek (46e Chatelle), Frutos (91e Goor), Boussoufa. Entraîneur : Ariël Jacobs

Gantoise : Jorgacevic ; Rosales, Suler, De Roeck (86e Azofeifa), Mutavdzic ; Thijs, Maric, Fadiga (76e Vermouth) ; Olufade (76e Ljubijankic), Foley (capt), Ruiz Gonzalez. Entraîneur : Trond Sollied

Buts : 7e Foley (Ruiz Gonzalez) 0-1 ; 8e Polak (Deschacht) 1-1 ; 34e Olufade (-) 1-2 ; 70e Boussoufa (Chatelle) 2-2 ; 72e Gillet (Boussoufa) 3-2

Avertissements : Hassan, Van Damme, Boussoufa (SCA) ; Thijs, Maric (AAG)

Il aura fallu à Anderlecht pas moins de quatorze ans ( !) pour renouer avec la victoire en Coupe. En cet après-midi du 18 mai 2008, les 45 000 spectateurs présents au Heysel n’auront pas regretté le déplacement tant le spectacle proposé par les Gantois et les Anderlechtois fut de qualité. Dans un grand jour, Fadiga fit longtemps trembler les Mauves en même temps que la barre transversale de Silvio Proto, mais ce furent finalement Hassan et Boussoufa les héros de cette finale. Monté au jeu peu après l’heure de jeu alors que Gand menait 1-2, Hassan fit basculer la rencontre. Au même titre que Boussoufa. Ariël Jacobs avait vu juste. Buffalos et Bruxellois se retrouveront lundi prochain.

