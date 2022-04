Le sport outdoor est de retour à Anderlecht

À Anderlecht, le retour des beaux jours rime avec le retour du sport outdoor. C’est une nouvelle saison d’activités sportives en extérieur qui commence.

La commune d’Anderlecht relance sa programmation de sport à l’extérieur. « Depuis plusieurs années maintenant, le service communal des Sport travaille à ce qu’un maximum d’Anderlechtois puisse pratiquer des activités sportives en plein air, dans nos parcs et sur nos places publiques », soutient le bourgmestre d’Anderlecht Fabrice Cumps (PS).

« Les street-sport seront de retour sous une autre forme. Cette année, nous concentrerons nos activités durant les vacances de Pâques, au Peterbos, au parc du Petit-Scheut et sur la place de la Résistance. En même temps, nous remettons en place les modules « Je Cours Pour Ma Forme » dès le 21 mars, modules permettant d’apprendre à courir jusqu’à 5 km pour le niveau 1, et 10 km pour le niveau 2 », explique l’échevin des Sports Julien Milquet (Les Engagés).

Notons également la réouverture du mini-golf communal : pour fêter le retour de celui-ci, la commune propose des journées gratuites ou à prix réduits tels que la journée famille, le mois de septembre « back to school », la gratuité tous les derniers mercredis du mois pour les seniors, et bien d’autres. Du plaisir pour les plus petits jusqu’aux plus grands.