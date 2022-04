Mobilisation à Bruxelles pour les trois ans de l’arrestation de Julian Assange

Cela fait 3 ans que Julian Assange, fondateur de la plateforme WikiLeaks, a été arrêté. Une cinquantaine de personnes se sont réunies lundi soir place de la Monnaie à Bruxelles.

Une cinquantaine de personnes se sont rassemblées lundi soir de 17h00 à 19h00 sur la place de la Monnaie à Bruxelles à l’occasion de l’anniversaire de l’arrestation de Julian Assange, le fondateur de la plateforme WikiLeaks, le 11 avril 2019.

Les journalistes Marc Molitor et Lode Vanoost ont parlé de l’affaire et du livre consacré à celle-ci de l’ex-rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture Nils Melzer. Les militants avaient aussi emmené des banderoles portant des messages comme « Liberté pour Assange ».

La Cour suprême britannique a refusé mi-mars de se saisir du recours de Julian Assange contre son extradition vers les États-Unis. Le dossier va revenir courant avril à la ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni Priti Patel.

«En janvier 2021, la juge avait refusé l’extradition en raison d’un risque de suicide lié aux conditions d’incarcération aux États-Unis», a rappelé Marie-France Deprez, une porte-parole du Comité Free Assange Belgique, à l’initiative du rassemblement. Cependant, Washington a remporté une victoire majeure en décembre dernier lorsque les hauts magistrats britanniques ont annulé la décision de la juge Vanessa Baraitser, estimant que les États-Unis avaient fourni des assurances répondant à ses inquiétudes sur les conditions de détention et le risque de suicide.

«La défense pourra encore faire appel sous 28 jours sur les points avec lesquels la juge était d’accord pour la demande d’extradition. Il y a le fait de le considérer comme un espion, de reconnaître qu’il avait mis en danger des vies... Si l’appel est autorisé, on repartira dans de longues procédures», a ajouté Mme Deprez.

Les militants et militantes plaident pour que la liberté conditionnelle soit accordée à Julian Assange. «En dénonçant des crimes de guerre, il a remis en question la politique étrangère des États-Unis et normalement l’extradition ne peut pas être accordée pour des raisons politiques, ni d’ailleurs vers un pays qui pratique la peine de mort», a estimé Marie-France Deprez. «Il est accusé de nous avoir informé et d’avoir fourni aux citoyens des outils pour mieux comprendre le monde», a-t-elle dénoncé.