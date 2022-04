Une jeune femme poignardée au parc Duden, son poumon perforé!

Les faits se sont déroulés ce samedi soir, vers 19 h 30. Le suspect a pris la fuite et est activement recherché…

« On vit une époque formidable », commente non sans ironie le témoin qui nous a alertés des faits. « Une jeune femme française de 25 ans a été victime d’une agression au parc Duden, à Forest, ce samedi soir, vers 19 h 30. Un jeune individu de type méditerranéen s’est approché de la victime qui promenait son chien et lui a donné un coup de couteau AVANT de lui demander son argent et son GSM », raconte-t-il. « En état de choc, la victime a immédiatement été aidée par trois promeneurs qui ont appelé la police et appliqué un pansement improvisé pour arrêter l’hémorragie du côté gauche, au niveau des côtes. La victime a été prise en charge par des ambulanciers 20 minutes plus tard. Son poumon était atteint », précise notre témoin.

« Dans le dos »

Questionnée, la porte-parole de la zone de police Bruxelles Midi, Sarah Frederickx, confirme les faits : « La victime se promenait dans le parc Duden quand un individu s’est présenté dans son dos et lui a demandé son GSM qu’elle avait en main. Une fois le GSM remis, le suspect a porté un coup de couteau dans le dos de la victime, à hauteur de son poumon gauche. La victime est ensuite sortie du parc Duden pour se diriger vers l’arrêt de bus le plus proche, avenue Victor Rousseau, où un passant lui a porté assistance le temps que les services de police arrivent. La victime a été prise en charge par les secours. Elle souffrait d’un pneumothorax. Actuellement, ses jours ne sont heureusement plus en danger. Le suspect a quant à lui pris fuite et est activement recherché ».