Seuls 37% des espaces verts bruxellois accessibles aux PMR, déplore Weytsman (MR)

Seuls 37% des espaces verts bruxellois sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR), affirme le député David Weytsman (MR), sur base des réponses à ses questions parlementaires, notamment au ministre de l’Environnement Alain Maron.

Bruxelles compte plus de 8.000 hectares d’espaces verts (parcs, bois, forêt de Soignes, cimetières, terrains de sport, etc), soit, à peu de choses près, la moitié de la superficie de la Région. Les parcs, jardins et bois accessibles au public représentent 2.779 ha (soit environ 18% de la superficie de la Région). L’aménagement et la gestion d’une partie de ces 111 espaces verts relèvent de Bruxelles Environnement.

Sur ces 111 espaces, seuls 42 (ou 37 %) sont accessibles aux PMR.Par personne à mobilité réduite, il faut entendre toute personne confrontée à la difficulté de se déplacer et soumise à des obstacles qu’elle ne peut surmonter seule ou très difficilement.

Toujours selon David Weytsman, trois (quartiers de) communes sont particulièrement problématiques pour les PMR: Neder-over-Heembeek, Berchem et Haren ne comptent aucun espace vert accessible à ces personnes. Schaerbeek, Evere, Saint-Josse, et Koekelberg n’en comptent qu’un seul.

«37%, c’est totalement insuffisant et inacceptable. L’accès aux PMR qui représentent près du tiers de la population, doit être une priorité régionale» a insisté David Weytsman. «D’autant que quand le gouvernement parle de PMR, il est important de dire qu’il n’y a aucune garantie que le lieu soit adapté pour les autres types de handicap par le biais de la signalétique, que les commodités PMR soient en bon état, que l’ensemble du site soit accessible et qu’il y ait des toilettes adaptées», a ajouté le député MR.