À Bruxelles, sept vélothèques permettent la location régulière de vélos d’enfants

À Molenbeek, Laeken, Berchem-Sainte-Agathe, Ixelles, Uccle, Anderlecht et Jette, il est possible de louer régulièrement des vélos d’enfants à moindre coût. Telle une bibliothèque, la vélothèque séduit de plus en plus de communes bruxelloises.

********** ** *** ************** ** ************* ** ****** ** ********* ******* ******* ************* ** ********* ***** ** ******* ** ****** ** ******** ** *********** *** ******* ****** ** * ** ** **** *** ** ********** ****** ** ** ****** ****** ********** *** ******* ** ***** **** ************ ** ** *** ** ** ********** **** **** ****** ** *** ********* ** ****** ********** ** ******** **** ****** ************* ********* *** ** ********** *********** ** ** ******** ** ****** ************** *** ******* *********** ******** ******** ** **** ** **** ** ****** ***** *** ****** *********** **** **** *** ******* **** *** ******** ** ***** *** *** ********* ********** ** ************ ***** *** ******** ** ************ ************ *************** *** *********** **** ******* ** ** **** ******************* ******* ******* *** *************** ** ********* ***** ******* ****** **** *** ********** ***** ******** ************ ** *** *** ********** ******* **** ****** ** *** ******** ** ******* ** ******* **** ** ***** ** ***** **** ******** ** **** ********* ************ ***** ******** *** ********** **************** ******* ** ************ ****** ** ******** *** ********* *** *** ******* **** ************* ******* ** **** ** ******************* *** ** ******* ******* *********** **** **** ** ** ************* ********* ****** ** ******* ******* ********* **** **** ** ********** ** ******* *********** ****** ********** *** *** ********** **** ************** ** ******* *********** ********************** ****** ******* ** ****** ********** ******** ************* ***** ********* ** *********** ********** ********** ** ****** **** ************* *** ************* **** *********** *** ************ ** ****** *** **** ** ** ** **** **** ** ********* *** ******** *** **** ***** ** ** ***** ** ********** *** ******** *** **** ** ** ** **** ** ** ***** *** ***** *** **** ** ** ** ***** ********** ************ ********** ************** ****** ** ********* ** ************ ********** *** ****** ** ***** ******* ***** **** ******** ** ******** ** ************ ** ***** *** ** ******* ******* ** ********* ** ** ******************** ******** ***** ******* ************ ******* **** *** *********** **** ****** *** ******** ** *** *********** ** ******* ******** ** ********