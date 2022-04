Déjà 127 permis retirés depuis le début d’année par la police de Bruxelles

Au premier trimestre de cette année, la zone de police de Bruxelles-Capitale/Ixelles a procédé au retrait immédiat de pas moins de 127 permis de conduire pour une période de 15 jours lors de contrôles opérés sur son territoire.

La zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles a procédé au retrait immédiat de 127 permis de conduire depuis le début de l’année 2022, indique-t-elle ce vendredi dans un communiqué de presse.

« Près de 19 000 tests d’haleine ont été effectués au cours des trois premiers mois 2022, soit lors de contrôles planifiés soit après un accident ou une autre intervention policière. Parmi ces conducteurs contrôlés, 344 ont été testés positifs et 175 ont été testés « alerte ». La plus haute valeur mesurée était de 1,24 mg/l, soit l’équivalent de 2,85 g d’alcool par litre de sang. Or, dans notre pays, la concentration maximale d’alcool autorisée est de 0,21 mg/l. Pour les chauffeurs de camion, les chauffeurs de bus, les chauffeurs de taxi et autres chauffeurs professionnels, la limite est réduite à 0,08 mg/l. Notre zone de police a également retiré, pendant cette même période, 57 permis de conduire à des automobilistes qui conduisaient sous l’influence de drogues », précise la zone de police.