Fin de la phase classique en D1A: Mauves et Zèbres doivent terminer le boulot!

L’Union SG, le Club Bruges et l’Antwerp attendent le dernier invité (Anderlecht ou Gand) avant l’ouverture du banquet des ogres. Dans l’arrière-salle, le Sporting de Charleroi n’ose même pas imaginer clôturer sa saison, ce week-end, le ventre vide.

Nonante minutes pour entretenir les ambitions de toute une saison… ou pour les voir voler en éclats. Si la phase régulière du championnat de Belgique a déjà rendu pas mal de verdicts, deux sérieux enjeux vont encore alimenter la chronique et les discussions de comptoir jusqu’à dimanche soir. Qui d’Anderlecht ou de Gand accompagnera l’Union Saint-Gilloise, le Club Bruges et l’Antwerp en Champions Playoffs ? Le Sporting de Charleroi parviendra-t-il à valider officiellement son ticket pour les Europe Playoffs ? Deux inconnues qui, l’espace d’un ultime rendez-vous (coup d’envoi à 18h30), risquent de faire grimper le stressomètre de nombreux supporters, dirigeants, voire principaux acteurs. Dans ce contexte, où le moindre faux-pas risque d’être fatal, la gestion des émotions et des moments forts/faibles sera un paramètre déterminant. Indéniablement. Mais c’est assurément le lot de tout footballeur professionnel.

En profitant du partage gantois le week-end dernier sur la pelouse du Cercle, le RSCA a repris méritoirement sa place dans le Top 4 au bénéfice d’une plantureuse victoire face au Sporting carolo. Pour les joueurs de Vincent Kompany qui n’ont semble-t-il jamais paru aussi solides et séduisants sur le terrain, il faudra maintenant terminer le boulot. En se souciant uniquement de l’aspect comptable. Qu’importe le flacon, pourvu que les Mauves aient l’ivresse de la qualification. Face à une formation courtraisienne complètement démobilisée (elle reste sur un terrible bilan de 3/30), les Anderlechtois ont leur sort en main. Une victoire au stade des Eperons d’or, et c’est une deuxième participation consécutive à la grand-messe printanière de la Jupiler Pro League. Autrement, les Mauves devront espérer que les Buffalos se prennent une nouvelle fois les pieds dans le tapis, cette fois contre OHL. Mais rien n’est moins sûr…

En attendant la finale de la Coupe de Belgique prévue le lundi 18 avril, le malheureux de ce duel à distance entre Anderlecht et Gand héritera d’un maigre lot de consolation. À savoir, une cinquième place, synonyme de participation aux Europe Playoffs. Pour l’heure, seuls les Malinois savent qu’ils batailleront afin d’arracher l’ultime billet continental (?) pour la saison prochaine. Les Zèbres – qui reçoivent Zulte Waregem ce dimanche au Mambourg – tournent autour depuis plusieurs semaines, mais n’ont pas encore réussi à valider pour de bon leur participation. Sauf un improbable séisme qui retournerait les cœurs et les terrils carolos, les hommes d’Edward Still prolongeront leur saison jusqu’à la fin mai. L’ultime place pour ces « playoffs du subtop belge », elle, devrait plus que probablement se jouer entre le Racing Genk et Saint-Trond. Les deux clubs limbourgeois défient respectivement Seraing et le Standard. Si les Rouches n’ont plus rien à revendiquer, les Métallos, eux, tenteront (déjà) de préparer, du mieux possible, leurs deux matches de barrages contre le RWDM.

Anderlecht en Champions Playoffs :

Ø S’il gagne à Courtrai.

Ø S’il partage l’enjeu à Courtrai et que Gand ne gagne pas contre OHL.

Ø S’il perd à Courtrai et que Gand ne gagne pas contre OHL.

Le Sporting de Charleroi en Europe Playoffs :

Ø S’il gagne contre Zulte Waregem.

Ø S’il partage l’enjeu contre Zulte Waregem.

Ø S’il perd contre Zulte Waregem et que l’une des deux équipes derrière au classement (Genk ou Saint-Trond) ne gagne pas.