Appel de la Ville de Bruxelles pour installer une oeuvre d’art à la place Fontainas

Une demande du comité de quartier après que la place a été transformée en espace plus convivial. La Ville de Bruxelles cherche un objet qui pourra abriter les histoires et les sons du quartier enregistrés par Transcultures.

En 2020, la place Fontainas a été redessinée de façade à façade et transformée. D’un carrefour au service de la voiture, elle est devenue une vraie place avec des massifs de plantes, des arbres, des espaces pour des terrasses et des bancs. Les plans initiaux ne prévoyaient pas d’œuvre d’art, mais le comité de quartier a demandé une intervention artistique.

Dans un premier temps, la Ville a collecté les histoires et les sons de ces quartiers environnants via l’organisation Transcultures. En 2020, l’ASBL a été désignée pour enregistrer les histoires et les sons du quartier. Ils ont commencé à travailler de manière participative avec les voix du quartier à partir desquels ils ont conçu leurs premières œuvres audio. L’idée est maintenant de pouvoir aussi écouter ce résultat final.

La Ville de Bruxelles va donc procéder à la deuxième partie de cette installation artistique interactive. Les concepteurs peuvent postuler pour la création d’un ou plusieurs objets qui, d’une part, protègent le dispositif de diffusion de la pluie, du froid ou du vandalisme et, d’autre part, « signale la place et éveille la curiosité des passants », précise l’échevine de l’urbanisme Ans Persoons (Vooruit) dans un communiqué. « Grâce à l’objet qui sera développé, les visiteurs de la place pourront écouter, en plusieurs langues, des témoignages personnels d’habitants, de commerçants, de passants, d’élèves des écoles voisines, etc. Les fragments audio reflètent l’identité du quartier. L’organisation à but non lucratif Transcultures mettra régulièrement à jour le contenu audio au cours des dix prochaines années. »

Le jury comprend, entre autres, des représentants du Comité d’art urbain et des comités de quartier. L’installation du mobilier et l’activation de l’œuvre d’art sont prévues dans le courant de l’année 2023.

Les concepteurs intéressés peuvent soumettre un dossier de candidature jusqu’au 8 mai 2022. De plus amples informations sur l’appel et les spécifications sont disponibles sur la page https ://www.bruxelles.be/placeFontainas