Réfugiés ukrainiens: heures d'ouverture du centre d'enregistrement selon l'afflux

Depuis quelques jours, le nombre de réfugiés ukrainiens au centre d’enregistrement au Heysel diminue. Les heures d’ouverture seront adaptées.

Au total, 30.346 personnes ayant fui l'Ukraine en raison de l'invasion russe ont déjà reçu une attestation de protection temporaire en Belgique. Certains jours, environ 2.000 personnes ont été enregistrées à Bruxelles. Ces derniers jours, on observe une baisse du nombre d'enregistrements au Heysel. Samedi dernier, 509 personnes et dimanche 537 personnes se sont présentées au centre d'enregistrement. Hier il y avait 594 personnes. Il n'y a plus de longues files d'attente depuis un certain temps.

« La situation en Ukraine reste difficile à prévoir. Le nombre d'Ukrainiens qui s'enregistrent dans notre pays fluctue constamment. C'est pourquoi le centre d'enregistrement continuera à évoluer de manière flexible », déclare le Secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration Sammy Mahdi (CD&V).

Les heures d'ouverture du centre d'enregistrement seront donc adaptées afin de répondre de manière plus dynamique à l'afflux (attendu) de réfugiés. Pendant les week-ends, le centre d'enregistrement sera ouvert jusqu'à 13 heures le samedi. Pour l'instant, aucune inscription n'aura lieu le dimanche. Les horaires d'ouverture dynamiques permettent également un déploiement plus efficace du personnel. Le centre d'enregistrement impose une forte pression sur les services (Fedasil et l’Office des étrangers). Il compte 72 bureaux d'enregistrement au total, et environ 230 employés y travaillent.

Auparavant, un système de rendez-vous en ligne avait été mis en place, permettant aux réfugiés de choisir un créneau pour s'enregistrer eux-mêmes. Ce système évite les longues périodes d'attente et permet également aux services de déployer le personnel de manière plus efficace en fonction de l'afflux et du nombre de créneaux horaires réservés.

« Nous courons un marathon, pas un sprint. Il reste à voir ce qui se passera dans certaines régions d'Ukraine. Les horribles crimes de guerre russes ne présagent rien de bon. En cas de nouvelles offensives, nous adapterons à nouveau un rythme plus dynamique si nécessaire. Nos services restent tout à fait préparés et sont prêts à tout », déclare Sammy Mahdi.

Pour les personnes qui arrivent à Bruxelles pendant la fermeture des guichets et qui ont besoin d'un abri, un hébergement d'urgence leur est fourni. Les services, en collaboration avec Fedasil et la Croix Rouge, sont présents à la gare de Bruxelles-Midi pour informer correctement les réfugiés qui arrivent et éventuellement les orienter vers l’hébergement d'urgence à Bruxelles lorsque le centre d'enregistrement est fermé. Ainsi, les réfugiés peuvent s'enregistrer dès le lendemain et être envoyés dans les logements de crise fournis par les régions et les autorités locales. Le pourcentage de réfugiés ukrainiens ayant besoin d'un hébergement d’urgence reste faible : en moyenne seulement 19%.