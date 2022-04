Schaerbeek et Evere: les JT de la RTBF perturbés par la grosse panne d’électricité

52 rues schaerbeekoises et everoises privées d’électricité ce mercredi midi. Sibelga est informé et a envoyé une équipe sur place.

Ce mercredi à 12h16, une grande panne d’électricité a touché les communes d’Evere et Schaerbeek. Une cinquantaine de rues est impactée dont : rue de Genève, clos de l’Oasis, avenue Frans Courtens, clos des Artistes, avenue des Azalées, rue François Bossaerts, avenue Chazal, rue Henri Chomé, avenue des Clos, rue Joseph Coosemans, avenue Frans Courtens, rue Paul Devigne, avenue du Diamant, avenue de l’Emeraude, clos des Fleurs, rue Fontaine d’Amour, avenue Général Eisenhower, rue Général Gratry, place Général Meiser, boulevard Général Wahis, rue de Genève, rue Paul Hymans, rue Josse Impens, place de Jamblinne de Meux, avenue des Jardins, avenue de la Jeunesse, avenue Adolphe Lacomblé, rue Auguste Lambiotte, rue Paul Leduc, boulevard Léopold III, rue de Linthout, avenue Léon Mahillon, avenue Emile Max, rue Jul Merckaert, avenue Milcamps, clos des Mouettes, rue du Noyer, avenue de l’Opale, rue des Pâquerettes, place de la Patrie, rue des Pavots, avenue Eugène Plasky, clos des Poètes, rue Rasson, boulevard Auguste Reyers, avenue Rogier, avenue de Roodebeek, rue du Saphir, rue Henri Stacquet, avenue Jan Stobbaerts, avenue de la Topaze et rue Camille Wollès.

« Une équipe est sur place pour tout remettre le plus rapidement en ordre de marche. Elia, le fournisseur d’électricité, a encore une manipulation à faire. D’ici 30 à 45 minutes tout devrait être en ordre », a déclaré le porte-parole de Sibelga aux alentours de 13h. Mais le retour à la normale à pris plus de temps que prévu.

JT perturbés

Le JT de 13h de la RTBF, située boulevard Auguste Reyers, a été perturbé. Ophélie Fontana a débuté son journal en annonçant aux téléspectateurs que la RTBF devait faire face à une panne d’électricité.

« Je dois vous prévenir que la situation est un peu compliquée. Il y a une panne de courant généralisée dans plusieurs communes bruxelloises. Celle de Schaerbeek, où se situe la RTBF est concernée. Nous allons donc faire notre maximum pour vous informer au mieux », a-t-elle lancé, avant de débuter son journal.

Un groupe électrogène a été déployé en urgence par la RTBF afin de pouvoir assurer la diffusion du journal télévisé, qui a été interrompu peu de temps avant sa fin. « On diffuse maintenant une boucle d’attente et on essaie de lancer une boucle de programmes », a expliqué Axelle Pollet, porte-parole de la RTBF. La Une, Tipik et la Trois sont touchées. Seule la radio La Première diffuse encore sur une réserve de batterie. Le site web est quant à lui toujours opérationnel, ainsi que le contenu Auvio qui n’est pas diffusé en direct.

Au départ, Sibelga a supposé qu’il s’agisait probablement d’un défaut technique d’une pièce et non d’une erreur humaine. « Un poste de fourniture est touché et alimente 30 cabines hautes tension qui alimentent chacune à leur tour plusieurs rues ou un petit quartier », ajoute le porte-parole.

Câble sectionné

Ce genre de cabine possède deux câbles, ce qui permet au second câble de réalimenter le poste en cas de problème. « Du côté du câble utilisé, le transformateur a eu une surchauffe, s’est mis en sécurité et doit être remplacé. Mais le second câble a aussi eu un problème. Il fait plus ou moins 3 km. On travaille donc sur les deux fronts », a poursuivi Sibelga.

L’origine du problème a été identifié, annonce la RTBF : un entrepreneur avait sectionné un câble sur un chantier près de Josaphat et n’a pas averti Sibelga. Annoncé pour 13h46, le rétablissement de l’électricité était prévu vers 17h30. Une demi-heure plus tard, l’électricité était totalement rétablie dans la cinquantaine de rues, sauf... la RTBF et la VRT, qui font exception à la règle. Ce qui a également causé des problèmes pour le JT de 19h30. Un maillage d’interconnexion de cabines a été mis en place, mais les deux médias nationaux nécessitent plus de puissance que ce système de réseau ne peut en fournir. Les deux générateurs utilisés par la VRT semblent avoir mieux fonctionné que ceux de la RTBF.

Une panne électrique touche également depuis mercredi midi les avenues Camille Joset et Hansen-Soulie à Etterbeek.