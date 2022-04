Panne importante d’électricité à Schaerbeek et Evere

52 rues schaerbeekoises et everoises privées d’électricité ce mercredi midi. Sibelga est informé et a envoyé une équipe sur place.

Ce mercredi vers 12h16, une grande panne d’électricité a touché Evere et Schaerbeek. Une cinquantaine de rues est impactée : rue de Genève, clos de l’Oasis, avenue Frans Courtens, clos des Artistes, avenue des Azalées, rue François Bossaerts, avenue Chazal, rue Henri Chomé, avenue des Clos, rue Joseph Coosemans, avenue Frans Courtens, rue Paul Devigne, avenue du Diamant, avenue de l’Emeraude, clos des Fleurs, rue Fontaine d’Amour, avenue Général Eisenhower, rue Général Gratry, place Général Meiser, boulevard Général Wahis, rue de Genève, rue Paul Hymans, rue Josse Impens, place de Jamblinne de Meux, avenue des Jardins, avenue de la Jeunesse, avenue Adolphe Lacomblé, rue Auguste Lambiotte, rue Paul Leduc, boulevard Léopold III, rue de Linthout, avenue Léon Mahillon, avenue Emile Max, rue Jul Merckaert, avenue Milcamps, clos des Mouettes, rue du Noyer, avenue de l’Opale, rue des Pâquerettes, place de la Patrie, rue des Pavots, avenue Eugène Plasky, clos des Poètes, rue Rasson, boulevard Auguste Reyers, avenue Rogier, avenue de Roodebeek, rue du Saphir, rue Henri Stacquet, avenue Jan Stobbaerts, avenue de la Topaze, rue Camille Wollès.

« Une équipe est sur place pour tout remettre le plus rapidement en ordre de marche. Elia, le fournisseur d’électricité, a encore une manipulation à faire. D’ici 30 à 45 minutes tout devrait être en ordre », déclare le porte-parole de Sibelga.

L’origine de la panne est encore inconnue mais il s’agirait probablement d’un défaut technique d’une pièce et non d’une erreur humaine. « Un poste de fourniture est touché et alimente 30 cabines hautes tension », ajoute Sibelga.

JT perturbé

Le JT de 13h de la RTBF a été perturbé. Ophélie Fontana a débuté son journal en annonçant aux téléspectateurs que la RTBF devait faire face à une panne d’électricité.

« Je dois vous prévenir que la situation est un peu compliquée. Il y a une panne de courant généralisée dans plusieurs communes bruxelloises. Celle de Schaerbeek, où se situe la RTBF est concernée. Nous allons donc faire notre maximum pour vous informer au mieux », a-t-elle lancé, avant de débuter son journal, normalement.

En cours de journal, Ophélie Fontana a précisé que la diffusion du 13h était possible grâce à un groupe électrogène de secours.