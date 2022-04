Le CUBE à Saint-Gilles organise un concours de graffiti

Avec son GRAFF’ BATTLE, le projet CUBE de la commune de Saint-Gilles entend mettre en lumière le talent des graffeurs et offrir la possibilité à l’un d’eux de réaliser une fresque.

Le projet CUBE (Centre UrBain d’Expression) du Service Jeunesse de la commune de Saint-Gilles marque le démarrage de sa nouvelle programmation et des travaux de ses futurs locaux par un GRAFF’ BATTLE : un concours de graffiti, dont l’objectif est de désigner un ou une graffeur/graffeuse qui réalisera une fresque murale dans le CUBE définitif et qui repartira également avec un bon d’achat.

Issu du programme régional de la Politique de la Ville – Axe II, le projet CUBE propose différentes activités urbaines et sportives aux jeunes saint-gillois âgés entre 15 et 26 ans, tout en travaillant de manière participative avec les jeunes et le secteur associatif local. La boxe, le fitness, l’autodéfense ou encore la musique, la danse ou le théâtre s’utilisent comme outil d’émancipation et de cohésion sociale, principalement pour un public ayant moins facilement accès à la pratique sportive et/ou artistique.

Début du chantier

Ce projet développé dans sa version provisoire au 131 Avenue Fonsny, intégrera dès 2023 un nouveau bâtiment rue de Hollande 49 à Saint-Gilles. Cette Graph Battle est également l’occasion de fêter le début du chantier qui commencera le 9 avril. De nouveaux projets dédiés aux jeunes et principalement aux jeunes filles y seront développés, ainsi que des animations sportives dans l’espace public.

Le GRAFF BATTLE s’organise en collaboration avec Propaganza ASBL et aura lieu le samedi 9 avril, de 14h30 à 17h rue de Hollande 49 à 1060 Saint-Gilles. Un jury composé, de l’échevin de la jeunesse, de l’échevin de la Politique de la ville, d’un graffeur professionnel et de jeunes membres du CUBE, désignera le vainqueur. Le concours est ouvert à tout jeune graffeur ou graffeuse entre 15 et 26 ans. Les candidatures sont à envoyées à info@propaganza.be. DJ Don Krypto du collectif Jeunes Boss ASBL servira d’inspiration pour les 10 graffeurs participants aux concours.