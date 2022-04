Auderghem: la plaine de jeux des Paradisiers est rouverte

Fermée pour rénovation, la plaine de jeux des Paradisiers à Auderghem peut à nouveau accueillir les rires des enfants.

À l’abri des regards, la plaine de jeux des Paradisiers est implantée dans un petit écrin vert en retrait de l’avenue des Paradisiers à Auderghem. Elle a été fermée temporairement pour rénovation.

Les deux toboggans aux couleurs vives commençaient à devenir vieux. Ils ont disparu pour laisser place à des infrastructures plus modernes aux couleurs verte pomme et noires. Un bac à sable et des balançoires complètent l’offre.

L’aire de jeux est ouverte juste à temps pour les vacances de Printemps et n’attend plus que les enfants.