Trois ans de prison pour plusieurs vols et une course-poursuite en BMW volée

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mardi un homme de 44 ans connu sous plusieurs alias et ayant fait l’objet d’un mandat d’arrêt international, à trois ans d’emprisonnement ferme.

Il était poursuivi pour une série de cambriolages commis à Waterloo et à Lasne en 2019, ainsi que pour une course-poursuite avec la police en mars dernier, alors que l’intéressé était au volant d’une BMW dont les clés avaient été dérobées lors d’un cambriolage à Waterloo.

Au début de l’année 2019, quatre cambriolages avaient été perpétrés à Waterloo et à Lasne et l’enquête avait permis de relier ces faits entre eux, notamment parce que le suspect se déplaçait en BMW et semblait cibler ce type de véhicules lors des vols. Une des voitures volées à Waterloo était équipée d’un système de géolocaliation et elle avait été retrouvée dans un box de garage à Montignies-sur-Sambre.

Sans domicile connu en Belgique mais un temps hébergé par des amis à Marcinelle, il avait disparu. Connu déjà des tribunaux correctionnel de Charleroi, de Bruxelles et du Brabant wallon depuis l’an 2000, l’homme a plusieurs alias et a fait l’objet d’un mandat d’arrêt international. Il a été intercepté au terme d’une course-poursuite avec la police, le 2 mars dernier, alors qu’il se trouvait au volant d’une des BMW volées en mars 2019.

Belga