Schaerbeek: les Monuments et Sites défavorables aux projets de stations du métro 3

Le métro 3 va passer par Schaerbeek mais la Commission des Monuments et Sites a remis un avis défavorable. Elle s’oppose à l’aménagement de plusieurs futures stations.

C’est un des gros projets en région bruxelloise. Le métro 3 va relier le nord et le sud de Bruxelles en passant notamment par Schaerbeek avec la création de sept stations (Liedts, Colignon, Verboekhoven, Riga, Tilleul, Paix et Bordet). La Commission des Monuments et Sites (CRMS) s’alarme des aménagements prévus et y est défavorable, rapportent nos collègues de la RTBF.

La CRMS analyse les impacts sur le patrimoine et selon elle, plusieurs monuments risqueraient d’être mis à mal. « L’impact, en termes d’encombrement et d’esthétique, des dispositifs techniques et autres sujétions techniques qui interviendront hors sol n’a pas été suffisamment intégré aux réflexions sur les aménagements des espaces publics », estime-t-elle.

Colignon et Riga

Une station doit s’implanter au pied de la maison communale, classée, située place Colignon. Tout le projet devrait être revu « pour mettre en valeur l’édifice classé et ses abords immédiats ». La CRMS invite Beliris, porteuse du projet avec la Région bruxelloise et la Stib, à recourir à un spécialiste dans le patrimoine.

Le square Riga, pas classé, accueillera aussi une station de métro au pied de l’église Sainte-Famille. Cela implique le déplacement d’arbres. « La CRMS ne croit pas à la faisabilité du déplacement des arbres et aux chances de leur reprise/survie », commente-t-elle.

Le réaménagement de la place Liedts et la place Verboekhoven ne reçoivent pas d’avis défavorable mais la CRMS demande une révision du projet et liste des recommandations. Enfin, la commission dénonce des images de synthèse qui « sont à certains égards ‘idéalisées’ (absence de signalétique, transparence accentuée, tons pastellisés…) et donc biaisent une analyse objective ».

L’avis de la CRMS n’est pas contraignant. « Nous sommes bien conscients que l’aménagement des espaces publics aux abords des stations de métro est améliorable », a répliqué Cédric Bossut, porte-parole de Beliris, à la RTBF. « On sait que les besoins de 2022 ne seront plus les mêmes en 2027 en termes d’aménagements d’espaces publics. »

La commission de concertation est programmée pour le 21 avril. La ligne de métro 3 vers Bordet doit entrer en service en 2031.