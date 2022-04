Le chômage baisse de 5,6% en région bruxelloise

La région bruxelloise compte 85.878 chercheurs d’emploi, soit une diminution de 5,6 % par rapport à mars 2021. Durant le mois de mars 2022, Actiris a reçu directement 7.317 offres d’emploi, soit une augmentation de 78,6 % par rapport à mars 2021.

Fin mars, Bruxelles compte 85.878 chercheurs d’emploi pour un taux de chômage de 14,9 % (14,4 % pour les hommes et 15,7 % pour les femmes). Cela signifie une diminution par rapport à l’année précédente (-5.140 personnes, 5,6 %). En un mois, 178 personnes (+0,2 %) supplémentaires se sont inscrites chez Actiris.

Le chômage des jeunes (moins de 25 ans) atteint quant à lui un taux de 22,3 %. Bruxelles compte 8.604 jeunes chercheurs d’emploi en mars 2022, soit 726 de moins que l’an dernier (-7,8 %). Les statistiques d’Actiris montrent en outre que 49 % des chercheurs d’emploi sont de longue durée (deux ans et plus).

Chômage temporaire

Si les entrées dans le chômage classique n’ont pas beaucoup augmenté, cela s’explique par le fait que pour l’instant l’effet de la crise du Covid-19 s’enregistre surtout au niveau du chômage temporaire et du droit passerelle. De très nombreuses entreprises ont dû recourir au chômage temporaire pour faire face à l’arrêt de leurs activités suite aux mesures de confinement qui ont été prises d’urgence afin de faire face à l’épidémie de Covid-19. Ainsi au maximum de la crise sanitaire soit en avril 2020, on enregistre au niveau de la Belgique environ 1.135.000 travailleurs au chômage temporaire dont environ 92.000 Bruxellois (environ 27 % des salariés bruxellois).

Le recours au chômage temporaire permet aux entreprises de ne pas devoir procéder à des licenciements massifs. Pour bénéficier du chômage temporaire, les travailleurs ne doivent pas obligatoirement s’inscrire comme chercheurs d’emploi auprès des services publics de l’emploi.

Augmentation des offres

Actiris enregistre une augmentation du nombre d’offre d’emploi avec une hausse de 78,6 % du nombre d’offres d’emploi par rapport au mois de mars 2021 et de 132,7 % par rapport à mars 2020. Si la crise sanitaire a eu pour effet de réduire de manière importante les offres d’emploi et particulièrement dans certains secteurs d’activité tels que l’Horeca ou le commerce, on constate depuis plusieurs mois à nouveau une hausse importante des offres d’emploi.

La principale explication est liée à une amélioration de la capture des offres d’emploi de type « intérim ». Toutefois la hausse s’explique aussi par une reprise progressive et de plus en plus nette des activités qui a été observée par exemple pour les secteurs de l’horeca, du commerce, du transport ou encore de la construction.