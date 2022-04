Bruxelles réitère son soutien à la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme

Samedi, 2 avril, est la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme. Suite à un problème technique, la Ville ne Bruxelles n’a pas su montrer son soutien comme elle le prévoyait.

La Ville de Bruxelles a tenu à réitérer dimanche son soutien à la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme organisée depuis 2007 à l’initiative des Nations-Unies et qui avait lieu samedi, le 2 avril.

Selon le cabinet du bourgmestre Philippe Close (PS) qui le déplore, elle n’a toutefois pu soutenir l’événement comme elle le souhaitait en éclairant l’’Hôtel de Ville de Bruxelles de bleu. En raison d’un souci technique, cela n’a pas pu être réalisé.

« La Ville de Bruxelles s’en excuse et souhaite néanmoins réaffirmer son soutien pour cette initiative importante à ses yeux qui a pour but de rendre la société plus inclusive pour tous. Le handicap, même moins visible, ne doit pas être invisibilisé ou caché », a souligné la porte-parole du bourgmestre à l’agence Belga.