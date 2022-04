Le chanteur jettois Doowy sort son premier EP, «Contre-nuit»

Alternance d'éclaircies et de nuages cumuliformes avec localement des averses hivernales (sous forme de pluie, de neige fondante ou de neige roulée).

Temps ensoleillé mais, plus tard, graduellement quelques champs nuageux.

Alternance de larges éclaircies et de nuages cumuliformes, avec localement encore risque d'une averse. Dans le courant de l'après-midi, temps devenant généralement sec et plus ensoleillé.