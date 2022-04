Les travaux de la place Flagey entraînent des perturbations sur les lignes de la STIB

Avec la place Flagey en travaux, des perturbations sur plusieurs lignes de la STIB auront lieu jusqu’au 15 avril.

Depuis le samedi 2 avril, des travaux de renouvellement de voies ont lieu sur la place Flagey. Cela nécessite alors l’interruption de la ligne de tram 81, ainsi que la déviation des bus 38, 59, 60, 71, N09 et N10. Les travaux doivent se terminer le vendredi 15 avril et la circulation reprendra normalement. La société des transports en commun a donc adapté son réseau.

Les trams 81 sont interrompus aux arrêts de part et d’autre de la place Flagey. Ils s’arrêtent désormais au bout de la rue Lesbroussart, peu avant la place Flagey, et sur la place Sainte-Croix. Les voyageurs doivent parcourir la distance entre les deux arrêts à pied.

Les voyageurs du tram 81devront marcher entre les nouveaux arrêts temporaires de la rue Lesbroussart et de la place Sainte-Croix. - STIB

Côté bus, les bus 38 et 60 ne desservent plus les arrêts Vleurgat, Blyckaerts et Flagey. L’arrêt Biarritz n’est plus desservi. Des arrêts supplémentaires sont prévus sur l’avenue Louise, la chaussée d’Ixelles, avenue de la Couronne et rue de la Brasserie, notamment.

Concernant le bus 59, l’arrêt Flagey a également été déplacé rue de la Digue.

Pour les 71 et N09, l’arrêt Flagey a été déplacé place Sainte-Croix et rue de Vergnies. Les lignes ont été déviées autour de la place, par la rue Malibran, l’avenue de la Couronne et la rue de la Brasserie.

Enfin, la ligne N10 est déviée entre Flagey, Vleurgat et Fernand Cocq. Là encore, les arrêts Biarritz, Flagey et Musée d’Ixelles ne sont pas desservis. Les bus N10 passeront par la rue de Vergnies, la rue de Henin et l’avenue Louise, ainsi que par la rue de la Croix et Bailli, notamment.