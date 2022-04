Euvrard satisfait du RWDM en atteignant les barrages: «le plus dur reste à venir»

Les Molenbeekois iront d’office aux barrages pour monter en D1A grâce à la défaite de Waasland-Beveren au Lierse ce vendredi soir. Le clan Bruxellois est donc aux anges et se met à rêver de plus en plus de D1A.

