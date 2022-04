Entre le Standard et l’Union Saint-Gilloise, c’est le grand écart

Le Standard accueille l’Union Saint-Gilloise ce dimanche après-midi (13h30).

Qui, au départ de la saison, l’aurait cru? Standard – Union, dimanche, s’apparentera à un duel des extrêmes. Entre une équipe liégeoise qui, après le Beerschot, est la moins performante à domicile avec 3 victoires seulement et 29,2% des points pris, et une formation bruxelloise qui est la plus efficace en déplacement avec un seul revers concédé (3-1 à Malines le 22 août 2021) et 85,5% des unités récoltées. Malgré ce grand écart, Luka Elsner veut y croire: «Je ne peux pas donner de garantie par rapport à l’état de motivation des joueurs, parce qu’on a pu vivre des moments où on s’attendait à avoir autre chose et on ne l’a pas eu», dit-il. «C’est un match intéressant à préparer et à jouer, face à une équipe qui propose un football délicat à manœuvrer. Nos joueurs devront être au maximum de leurs capacités pour essayer de poser des problèmes au leader. Il reste 6 points à prendre et une place à gagner au classement, mais surtout on ne doit pas avoir besoin de motivation pour jouer ce match-là. Faisons le maximum!»