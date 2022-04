Felice Mazzù: «On jouera le coup à fond en playoffs»

Le leader saint-gillois se rend à Sclessin, ce dimanche, dans le cadre de la 33e journée du championnat de Belgique.

Si le Standard n’a plus rien à gagner ni à perdre, Felice Mazzù se méfie toutefois de son adversaire liégeois. « Je ne suis pas certain que le Standard n’a plus rien à jouer. Le stade va être comble (NDLR : l’Union pourra compter sur le soutien de 1.100 supporters qui feront le déplacement). C’est leur dernier match à domicile. Celui-ci va donc leur tenir à cœur. Et ils vont aligner une composition d’équipe cohérente, avec de la qualité sur le terrain, même s’il y aura l’un ou l’autre absent. Ce sera en tout cas un match très sérieux qu’on devra prendre de la meilleure des manières si on veut revenir avec quelque chose. »

Le coach saint-gillois en a également profité pour affiner ses objectifs pour les Champions’ Playoffs. « La volonté, c’est d’abord de terminer premier de la phase classique. Et une fois qu’on commencera les playoffs, ce serait se mentir de dire qu’on n’a pas d’ambition. Si on ne se met pas cette ambition de vouloir gagner les playoffs, cela ne sert à rien d’être compétiteur. Mais ce ne sera pas une fin en soi. Ce ne sera pas une obligation, contrairement à d’autres clubs qui, eux, l’ont. On jouera le coup à fond pour atteindre cet objectif. Mais sans pression et toujours en prenant du plaisir. »