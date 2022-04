Les Mauves restent sur quatre années d’invincibilité face aux Zèbres à domicile

Ce dimanche, Anderlecht reçoit Charleroi à l’occasion de l’avant-dernière journée de championnat. Actuellement 5èmes, les Anderlechtois sont obligés de s’imposer pour maintenir l’espoir de prendre part aux play-offs Champions.

Choc des Sporting sous haute tension ce dimanche après-midi. Suite à leur défaite sur le terrain de La Gantoise avant la trêve hivernale, Anderlecht est sorti du top 4, synonyme de play-offs Champions. Une catastrophe côté bruxellois, figurer parmi les quatre premiers est plus qu’un objectif pour le club. N’ayant plus son destin entre leurs mains, les Mauves n’ont plus d’autres choix que de s’imposer lors des deux dernières journées du championnat, et d’espérer un faux pas de l’Antwerp ou de La Gantoise. Signe encourageant, Anderlecht ne s’est plus incliné face à Charleroi au Lotto Park depuis plus de 4 ans. Retour sur ce naufrage collectif, qu’il faudra à tout prix éviter ce week-end.

À l’époque, Charleroi est deuxième du championnat avec 35 points, et se déplace au Parc Astrid pour affronter son poursuivant direct, Anderlecht troisième avec 34 points. Cette rencontre au sommet va tenir ses promesses. Dès la première mi-temps, Charleroi est le plus insistant et est récompensé de ses efforts. Le buteur iranien Rezaei convertissant un penalty. Le match prend une tournure difficile pour les Mauves réduits à 10 dès la 33ème minute de jeu. En infériorité numérique, les joueurs d’Hein Vanhaezebrouck n’arrivent pas à inverser la tendance et prennent deux buts supplémentaires. Dans une ambiance électrique, les dernières minutes du match sont très tendues, l’arbitre expulse deux autres joueurs, Baby et Teodorczyk. Réduit à 9, Onyekuru sauve malgré tout l’honneur côté anderlechtois en marquant dans les dix dernières minutes de jeu.

Une autre époque

Ce joli succès pour Charleroi, représente aussi son dernier en terre bruxelloise. Depuis ce 10 décembre 2017, les Carolos se sont déjà déplacés à 4 reprises, pour un bilan de deux défaites et deux partages. Il faut dire que d’un côté comme de l’autre, beaucoup de choses ont changé, sur et en dehors du terrain. Premièrement au niveau des joueurs, des footballeurs présents en décembre 2017, il n’en reste plus qu’un. Il s’agit du milieu défensif international malgache, Marco Ilaimaharitra qui évolue à Charleroi. Un seul rescapé de cette rencontre, cela prouve le mouvement incessant qu’il y a dans les effectifs, qui peuvent changer du tout au tout en seulement quelques saisons.

Au niveau des entraîneurs même son de cloche, Hein Vanhaezebrouck, et Felice Mazzu ont changé d’air. Le premier a été licencié en 2018 et est l’actuel entraîneur de La Gantoise, adversaire d’Anderlecht dans la course aux play-offs champions. Le deuxième quitte le navire carolo en 2019. Après un passage mitigé à Genk, il rejoint l’Union Saint-Gilloise en mai 2020 et vit un véritable conte de fée avec le club bruxellois. On retrouve désormais Vincent Kompany et Edward Still aux commandes des deux clubs.

Beaucoup de changements, mais la volonté des deux équipes sera la même ce dimanche après-midi, celle de gagner.